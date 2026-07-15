إيسايلا: انشغالي ببني ياس أبعدني عن متابعة المونديال

أكد مدرب بني ياس، الروماني دانيال إيسايلا، أنه لم يتمكن من متابعة مباريات كأس العالم 2026 بالشكل الذي كان يرغب فيه، بسبب انشغاله بالتحضيرات الخاصة بالموسم الجديد، ومتابعة احتياجات الفريق في سوق الانتقالات.

وقال إيسايلا، في تصريحات لبرنامج «إكسيكوتي ماتينالي» الإذاعي الروماني، نقلتها صحيفة «سبورت توتال»: «لم أتابع مباريات كأس العالم بشكل كافٍ، كنت منشغلاً بالبحث عن لاعبين وترتيب الكثير من الأمور الخاصة بالفريق».

وأوضح أنه شاهد نحو 140 لاعباً خلال الفترة الماضية، ضمن عملية تقييم الخيارات المتاحة لتدعيم صفوف بني ياس، وهو ما حدّ من قدرته على متابعة مباريات البطولة، مؤكداً أنه كان يحرص فقط على مشاهدة اللقاءات التي لا تتعارض مع تدريبات الفريق أو ارتباطاته اليومية.

ورغم متابعته المحدودة، أشاد المدرب الروماني بالمستوى الفني للبطولة، معتبراً أنها قدمت مباريات قوية ومثيرة، وقال: «كانت بطولة كأس عالم بكل معنى الكلمة، شهدت أهدافاً وإثارة ومفاجآت».

وتطرق إيسايلا إلى فترات استراحة التبريد خلال المباريات، مؤكداً أنها مألوفة في الملاعب الإماراتية بسبب الظروف المناخية، لكنها في كأس العالم تحمل أيضاً أبعاداً تجارية، مع توقعه أن تصبح جزءاً ثابتاً من البطولات الكبرى مستقبلاً.

كما أبدى تأييده للتعديلات الخاصة بالحد من إضاعة الوقت، معرباً عن أمله في تطبيقها بالدوري الإماراتي، لما لها من دور في زيادة زمن اللعب الفعلي وتحسين جودة المباريات.