طاقم التحكيم الإماراتي يعود إلى الدولة بعد المشاركة في كأس العالم 2026

عاد إلى الدولة، الثلاثاء، طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة الحكم الدولي عمر آل علي، بعد انتهاء مشاركته في منافسات كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشارك الطاقم الإماراتي في إدارة 10 مباريات خلال البطولة، كان أبرزها قيادة مباراة منتخبي مصر ونيوزيلندا في دور المجموعات، حيث قدم مستوى تحكيميًا مميزًا نال إشادة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الإلكتروني.

وضم الطاقم الإماراتي الحكم المساعد محمد أحمد يوسف، إلى جانب حكم الفيديو محمد عبيد خادم.

وتُعد هذه المشاركة الثامنة للتحكيم الإماراتي في نهائيات كأس العالم، بعدما سجل حضوره في سبع نسخ سابقة، تأكيدًا للمكانة التي بات يحظى بها التحكيم الإماراتي على الساحة الدولية.

وجاء اختيار الطاقم الإماراتي للمشاركة في المونديال بعد المستويات المتميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية في إدارة العديد من المباريات والبطولات المحلية والقارية والدولية، وهو ما عزز ثقة الاتحاد الدولي بإمكاناته وكفاءته.