الشارقة يدشن ودياته في سلوفينيا اليوم

يدشن فريق الشارقة لكرة القدم مبارياته الودية خلال معسكره الخارجي المقام حالياً في سلوفينيا، عندما يلتقي، في السابعة والنصف من مساء اليوم، فريق باتشكا توبولا الصربي، في أولى تجاربه التحضيرية استعداداً للموسم الجديد من دوري المحترفين 2026-2027.

ويستمر معسكر «الملك» حتى 30 الجاري، ضمن برنامج الإعداد للموسم المقبل، الذي يستهله الشارقة بمواجهة الظفرة في الجولة الأولى من منافسات الدوري.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة الودية الأولى الظهور الأول لعدد من اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي أخيراً، في مقدمتهم المهاجم التوغولي لابا كودجو لاعب العين السابق، الذي انضم إلى صفوف الشارقة في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، إلى جانب البرازيليين جوليمار جونيور وآغنير مورا، ولاعب الوسط الكونغولي شالرز بيكيل، ومدافع منتخب الرأس الأخضر ديني بورغيس.

ووفقاً لبرنامج الإعداد الذي أعلنه النادي، يخوض الشارقة خمس مباريات ودية خلال معسكره في سلوفينيا.