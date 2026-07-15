سوزا وسيكو بابا يرفعان صفقات عجمان إلى 7

تعاقد نادي عجمان مع لاعب خط الوسط البرازيلي، جوبسون سوزا (30 عاماً)، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الظفرة، في إطار جهوده لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد 2026-2027، ليرفع عجمان عدد تعاقداته الصيفية إلى سبع صفقات.

وكان سوزا قد لعب في دوري المحترفين لمدة موسم واحد في صفوف الظفرة، الذي قدم إليه من نادي الجبلين السعودي.

وبدأ سوزا مسيرته في بالميراس، ولعب لأندية عدة في البرازيل أبرزها سانتوس، والذي انتقل منه إلى الخلود السعودي عام 2023، وقضى معه نصف موسم، وانتقل منه إلى العربي، قبل أن ينضم في الموسم قبل الماضي إلى صفوف الجبلين، ومنه إلى الظفرة.

ومن ضمن الصفقات السبع أيضاً، نجحت إدارة نادي عجمان في التوصل لاتفاق مع نظيرتها في العين، للحصول على خدمات الجناح سيكو بابا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وبدأ سيكو بابا مسيرته مع البطائح، الذي تألق معه بشكل لافت قبل أن يخطف أنظار نادي العين الذي تعاقد معه في صيف 2024، ليلعب معه لمدة موسم واحد ويتم إعارته بعد ذلك لنادي كلباء الذي لعب معه في الموسم المنصرم. ولحق اللاعبان الجديدان بتشكيلة عجمان، التي غادرت أول من أمس الدولة إلى صربيا لإقامة معسكر خارجي يستمر هناك حتى مطلع الشهر المقبل، الذي يلعب خلاله خمس مباريات ودية مع أندية مختلفة.

وينضم سوزا وسيكو بابا إلى الخماسي محمد جمعة «بيليه» القادم من البطائح، وزميله في الفريق نفسه أحمد الزيودي، والجناح البرازيلي لورينسي القادم من خورفكان، وحارس المرمى عبدالله التميمي، إلى جانب لاعب الوسط البرازيلي فيكتور هوجو القادم من التعاون السعودي.

ويعد هذا أقوى التعاقدات الصيفية لنادي عجمان، نظراً لمشاركته في بطولة الأندية الخليجية التي يسعى من خلالها للوصول إلى أدوار متقدمة.