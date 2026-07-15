152 لاعباً يشاركون في بطولة الإمارات للفئات السنية للشطرنج

انطلقت أمس منافسات بطولة الإمارات الفردية للفئات السنية للشطرنج تحت 12 و14 و16 و18 و20 عاماً، التي ينظمها اتحاد الشطرنج ضمن أجندة مسابقات الموسم المحلي، ويستضيفها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بمشاركة 152 لاعباً ولاعبة يمثلون مختلف أندية الدولة.

حضر افتتاح البطولة رئيس الاتحاد، الدكتور إسماعيل الخوري، ورئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الدكتور عبدالله آل بركت.

وشهدت الجولة الأولى منافسات قوية في مختلف الفئات العمرية، إذ حقق 17 لاعباً العلامة الكاملة في فئة تحت 12 عاماً للأولاد، كما تصدر تسعة لاعبين فئة تحت 14 عاماً، فيما اعتلت سبع لاعبات صدارة منافسات الإناث بعد الجولة الافتتاحية.

وفي فئة تحت 16 عاماً، تقاسم 10 لاعبين الصدارة في منافسات الأولاد، بينما انفردت لاعبة واحدة (هيام الحوسني) بصدارة منافسات الإناث.

وفي منافسات تحت 18 عاماً، تقاسم الصدارة أربعة لاعبين، فيما تصدرت منافسات الإناث ثلاث لاعبات.

أما في فئة تحت 20 عاماً، فتقاسم صدارة منافسات الشباب أربعة لاعبين.