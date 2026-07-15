المنذري: كلباء سيظهر بصورة مختلفة.. واستفدنا من دروس الماضي

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلباء استعداداته للموسم المقبل من دوري المحترفين، من خلال المعسكر التدريبي الخارجي الذي يقيمه في سلوفينيا، تحت إشراف المدرب الإسباني فيكتور سانشيز، الذي تعاقدت معه إدارة النادي لقيادة الفريق في الموسم الجديد، وسط طموحات بتحقيق نتائج أفضل مقارنة بالموسم الماضي.

وعزز «النمور» صفوفه بعدد من التعاقدات الجديدة، من بينها يوسف المهيري، والمصري عبدالله الرفاعي، إلى جانب مواصلة دراسة خيارات إضافية لدعم تشكيلة الفريق قبل انطلاق المنافسات.

من جانبه، أكد حارس كلباء، سلطان المنذري، ثقته بقدرة فريقه على الظهور بصورة مختلفة خلال الموسم الجديد، مشيراً إلى أن «النمور» استفادوا من دروس الموسم الماضي، وأن الجميع يعمل من أجل تحقيق نتائج أفضل ومركز متقدم في جدول الترتيب.

وقال المنذري لـ«الإمارات اليوم»: «طموحات نادي كلباء تتجدد مع بداية كل موسم رغم التحديات التي واجهناها في الموسم الماضي، ونثق بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة شركة كرة القدم. نأمل أن نقدم مستويات مميزة تعيد الثقة إلى جماهير الفريق».

وأضاف: «أنا راضٍ عما قدمته مع النمور في الموسم الماضي، لكنني كنت أتطلع إلى موسم أفضل، وكانت هناك ظروف وعوامل أثرت في مسيرتي، لكن الطموح يتجدد دائماً، وأسعى لتقديم مستوى أفضل والمساهمة في تحقيق نتائج تليق بطموحات نادي كلباء».

وعن بداية مشوار الفريق في الدوري، أوضح المنذري أن مواجهة النصر والوصل في أول جولتين تمثل اختباراً قوياً، مؤكداً جاهزية الفريق لخوض المنافسات بعد فترة الإعداد.

وقال: «البداية ستكون قوية، لكننا نستعد بشكل جيد، وثقتي كبيرة بالجهاز الفني واللاعبين. هدفنا تقديم مستويات مميزة منذ الجولة الأولى وعكس حجم العمل الذي نقوم به خلال فترة التحضير».

وفي ما يتعلق بالمنتخب الوطني، أكد المنذري أن حلم التأهل إلى كأس العالم لايزال قائماً، وقال: «الفرصة مازالت موجودة، وحلم الوصول إلى كأس العالم بين أيدينا من خلال العمل والتخطيط. على المستوى الشخصي سأواصل الحفاظ على جاهزيتي، وسأكون مستعداً في أي وقت إذا نلت فرصة تمثيل المنتخب».

واختتم المنذري حديثه بالتأكيد على أن الموسم الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرته من خلال مساعدة كلباء على تحقيق نتائج أفضل، والسعي للعودة إلى صفوف المنتخب الوطني، مستفيداً من خبرته الطويلة في الملاعب.