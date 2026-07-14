منتخب الإمارات يواصل التألق في بطولة آسيا للجوجيتسو.. ويحصد 12 ميدالية في فئة الشباب

واصل منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، حضوره القوي في النسخة الثالثة من بطولة آسيا للجوجيتسو للشباب والناشئين، المقامة في صالة «ألماتي أرينا» بمدينة ألماتي الكازاخستانية، بعدما حصد لاعبوه ولاعباته 12 ميدالية في منافسات فئة تحت 18 عاماً، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و6 برونزيات، ليؤكد مجدداً المكانة الرائدة التي وصلت إليها الإمارات على الساحة القارية، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والرؤية الاستراتيجية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في إعداد أجيال قادرة على المنافسة على الصدارة الآسيوية والعالمية، وترسيخ مكانة الدولة بوصفها أكبر مطور لرياضة الجوجيتسو في العالم.

وعكس أداء لاعبي المنتخب في منافسات تحت 18 عاماً المستوى الفني المتقدم الذي بلغته منظومة إعداد المنتخبات الوطنية، بعدما أظهروا قدرة كبيرة على قراءة مجريات النزالات، والتحكم في إيقاعها، والتعامل بكفاءة مع المواجهات المتقاربة التي حُسم العديد منها بتفاصيل فنية دقيقة، ما قاد عدداً منهم إلى بلوغ الأدوار النهائية والتتويج بالميداليات.

وأحرزت زينب المنصوري ذهبية وزن فوق 70 كجم، وسيف البلوشي ذهبية وزن تحت 48 كجم، وهزاع الكعبي ذهبية وزن تحت 56 كجم، وزايد الحوسني ذهبية وزن تحت 85 كجم، فيما نالت حنين الخوري فضية وزن تحت 57 كجم، وخلفان الزيدي فضية وزن تحت 85 كجم. كما أحرزت شما محمد المنصوري برونزية وزن تحت 40 كجم، وغلا الحمادي برونزية وزن تحت 52 كجم، فيما نال غانم العلي برونزية وزن تحت 52 كجم، وعلي النجار برونزية وزن تحت 56 كجم، وحامد عيسى المسكري وسيف حمد العامري برونزيتي وزن تحت 62 كجم.

ورفعت حصيلة فئة تحت 18 عاماً رصيد منتخب الإمارات في البطولة إلى 27 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات و7 فضيات و13 برونزية، بعد أن استهل مشاركته بحصد 15 ميدالية في منافسات تحت 16 عاماً، ليواصل تقدمه بثبات في سباق الصدارة.