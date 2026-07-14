منتخب السلة يدشن تجمعه في دبي

دشن المنتخب الأول لكرة السلة، أمس، في دبي تجمعه الداخلي استعداداً لمشاركته المرتقبة في بطولة المنتخبات العربية، التي تستضيفها مصر من الرابع إلى 12 أغسطس المقبل، ومن ثم المشاركة في النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية التي تستضيفها دبي بين 26 من الشهر ذاته، حتى الأول من سبتمبر 2026، وقال مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، راشد النقبي، لـ«الإمارات اليوم»: «انتظم المنتخب في تدريبه الأول خلال تجمعه الداخلي الحالي، بعد أن تم توجيه الدعوة لـ20 لاعباً من أندية الدولة، على أن يستمر التجمع حتى موعد المغادرة إلى مصر للمشاركة في بطولة المنتخبات العربية». وأضاف: «فور الانتهاء من المشاركة العربية سيعود المنتخب إلى الإمارات، وسيتم منح اللاعبين راحة تمتد ثلاثة أيام، قبل السفر مجدداً إلى صربيا في معسكر خارجي يمتد حتى 24 أغسطس، لوضع اللمسات الأخيرة، قبل ضربة بداية النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية التي تستضيفها دبي».