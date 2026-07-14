الشارقة يضم لاعبين من «المونديال» وهدّاف الدوري الإماراتي

عزّز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة صفوفه بخمس صفقات جديدة، استعداداً للموسم الجديد 2026-2027، إذ تمثّلت هذه الصفقات في التعاقد مع مهاجم العين السابق، التوغولي لابا كودجو، والمهاجم البرازيلي، جوليمار جونيور، قادماً من نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، وصانع الألعاب البرازيلي، آغنير مورا، قادماً من نادي فلومينينسي البرازيلي، ولاعب الوسط الكونغولي، شالرز بيكيل، الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، إلى جانب مدافع منتخب الرأس الأخضر، ديني بورغيس، قادماً من نادي البطائح، إذ شارك اللاعب مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 أيضاً، علماً بأن الشارقة جدد عقود كلٍّ من الحارس عادل الحوسني، ولوان بيريرا، وشاهين عبدالرحمن، وعثمان كامارا، ومارو كاتينيتش.

وتبرز صفقة تعاقد الشارقة مع لاعب العين السابق، المهاجم التوغولي لابا كودجو، لموسمين قادمين في صفقة انتقال حر، باعتباره أهم صفقات الدوري الإماراتي حتى الآن، لأن لابا هدّاف الدوري الإماراتي للموسم المنصرم، برصيد 25 هدفاً، وسبق له أن هيمن على لقب الهدّاف في الدوري المحلي لمواسم عدة سابقة، ويمتلك اللاعب إمكانات فنية عالية، وسيرة حافلة بالتميّز والألقاب، كان آخرها التتويج مع العين بلقبَي الدوري وكأس رئيس الدولة للموسم الماضي، ما يؤهله لأن يكون إضافة كبيرة لهجوم الفريق الشرقاوي الذي يسعى بدوره إلى استعادة صورته الحقيقية، بعد الإخفاقات الكبيرة التي شهدتها مسيرته في الموسم الماضي الذي حلَّ خلاله في المركز الثامن في ترتيب فِرَق الدوري.

ويُمثّل انتقال لابا كودجو إلى الشارقة بمثابة تحدٍ جديد له لإثبات أنه مهاجم من طراز فريد.

ويستهل الشارقة مشواره في الدوري المرتقب، الذي سينطلق يوم 14 أغسطس المقبل، بلقاء فريق الظفرة.

ويخوض الشارقة حالياً معسكراً خارجياً في سلوفينيا، خلال الفترة من التاسع من يوليو الجاري حتى 30 منه، يتخلله أداء خمس مباريات ودية في إطار تحضيراته للموسم الجديد.

من جانبه، أكد رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة سابقاً المحلل الرياضي، الدكتور سليم الشامسي، أن الشارقة عُرِف عنه أنه فريق كبير لا يغيب عن منصات التتويج في البطولات المختلفة رغم تراجع نتائجه في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن الصفقات الجديدة للشارقة من شأنها أن تُعزّز من قوة الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «أتمنى أن تصب الصفقات الجديدة في مصلحة الفريق في الفترة القادمة، ومن المهم جداً أن يكون هناك انسجام بين المدرب واللاعبين، خصوصاً عندما ينضم لاعبون أجانب جدد للفريق فإنه يكون للمدرب دور كبير في خلق التوليفة المناسبة بين لاعبي الفريق القدامى والجدد».

وتوقع الشامسي أن يكون الشارقة منافساً قوياً على البطولات خلال الموسم القادم، خصوصاً في ظل الصفقات الجديدة التي أبرمها أخيراً.

ووصف الشامسي، اللاعب لابا كودجو بالمكسب والإضافة الكبيرة لفريق الشارقة، وفي الوقت ذاته خسارة كبيرة للعين، كونه يُعدّ مهاجماً خطراً يتميّز بتسجيل الأهداف من فرص غير متوقعة، وقد هيمن على لقب هدّاف الدوري الإماراتي لسنوات عدة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يكون هدّاف الدوري للموسم المقبل في حال حالفه الحظ رغم عامل السن «34 عاماً».

وأشار الشامسي إلى أن لابا كودجو لاعب ملتزم ومنضبط، وأحب ناديه السابق العين، وقدم له كل ما عنده، وهو لاعب يحب الشعار الذي يرتديه، مؤكداً أنه يتمنى أن يثبت وجوده، وأن يتأقلم مع العناصر الموجودة.

الصفقات الـ 5 الجديدة

1- لابا كودجو: مهاجم توغولي (34 عاماً)، هدّاف الدوري الإماراتي الموسم المنصرم.

2- جوليمار جونيور: مهاجم برازيلي (25 عاماً)، قادم من نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.

3 -آغنير مورا: صانع ألعاب برازيلي (21 عاماً) قادم من نادي فلومينينسي البرازيلي.

4- شالرز بيكيل: لاعب وسط كونغولي (29 عاماً) لعب مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

5-ديني بورغيس: مدافع منتخب الرأس الأخضر (31 عاماً)، شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.