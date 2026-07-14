10 لاعبين يمثلون «الرجبي» في «دبي مولاثون»

أعلن اتحاد الإمارات للرجبي اختتام مشاركة 10 لاعبين من فريقَي شاهين والمها، في فعاليات الدورة الثانية من المبادرة الرياضية المجتمعية الأولى من نوعها على مستوى العالم «دبي مولاثون».

وذكر الاتحاد أن الدورة - المقررة حتى 15 سبتمبر المقبل، في ستة مراكز تجارية تشمل دبي مول، ومول الإمارات، ومردف سيتي سنتر، ودبي فستيفال سيتي، وديرة سيتي سنتر، ودبي هيلز مول - تسهم في ترسيخ النشاط البدني، والارتقاء بالصحة العامة، وتحويل الرياضة إلى ممارسة يومية لجميع أفراد المجتمع.

وأكد الأمين العام للاتحاد، محمد سلطان الزعابي، حرص الاتحاد على دوره المجتمعي، والإسهام في المبادرات الوطنية، لترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف الفئات، وتعزيز ارتباطها بالمجتمع، والتعريف برياضة الرجبي، واستقطاب مزيد من الممارسين لها، ونشر الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تحسين جودة الحياة.