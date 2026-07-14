بوعصيبة: خطة متكاملة لاتحاد الدراجات استعداداً لبطولة العالم ودورة آسيا

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، المهندس منصور بوعصيبة، أن الاتحاد يمضي وفق خطة إعداد متكاملة لتجهيز المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم للشباب للدراجات على الطريق في كندا، ودورة الألعاب الآسيوية في اليابان، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة يواصل توفير جميع مقومات النجاح الفنية والإدارية، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج ورفع مستوى حضور الدراج الإماراتي في المحافل الدولية.

وأعلن بوعصيبة تعاقد اتحاد الإمارات للدراجات مع المدرب الأسترالي، إيان كريك ميلفين، لقيادة المنتخبات الوطنية، خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد للاستعانة بالخبرات العالمية، وتطوير الأداء الفني، ورفع جاهزية اللاعبين للمنافسات القارية والعالمية.

وقال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «نعمل وفق برنامج إعداد طويل ومدروس، يبدأ بالمعسكرات الخارجية ويمر بالمشاركة في سباقات قوية تمنح لاعبينا أفضل احتكاك ممكن قبل البطولات الكبرى، ونثق بأن هذه الخطوات ستنعكس إيجاباً على مستوى المنتخبات الوطنية».

وأضاف أن المنتخب الوطني يقيم حالياً معسكراً خارجياً في إيطاليا وبلجيكا، من السادس من يوليو حتى 13 سبتمبر المقبل، برئاسة مدير المنتخبات الوطنية رئيس البعثة، محمد بن شفيع، ويتضمن برنامجاً فنياً وبدنياً مكثفاً استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

ويضم المعسكر في مرحلته الحالية اللاعبين: أحمد المنصوري وسعيد حبش وعبدالعزيز الهاجري ومحمد العليلي وسيف الغاوي، على أن ينضم لاحقاً محمد المطيوعي وعبدالله الحمادي وحارب المرزوقي، وسلطان الحمادي لاستكمال برنامج الإعداد حتى موعد البطولات.

وأوضح بوعصيبة أن برنامج المعسكر يتضمن أيضاً المشاركة في عدد من سباقات المضمار والطريق، بدءاً من أغسطس، في سلوفاكيا والتشيك وبولندا وبلجيكا، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، واكتساب مزيد من الخبرات والاحتكاك مع نخبة من الدراجين الأوروبيين.

وأشار إلى أن منتخب الشباب سيشارك في بطولة العالم للشباب للدراجات (الطريق) التي تستضيفها كندا من 13 إلى 29 سبتمبر، ويمثل الإمارات فيها سيف الغاوي ومحمد العليلي وسلطان الحمادي وحارب المرزوقي، بينما يستعد منتخب الكبار للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها اليابان من 19 سبتمبر إلى الرابع من أكتوبر، بوفد يضم نحو 12 لاعباً ولاعبة.

واختتم بوعصيبة تصريحه بتأكيد أن الاتحاد يواصل العمل وفق رؤية بعيدة المدى لتطوير المنتخبات الوطنية، مشدداً على أن توفير أفضل برامج الإعداد والاستعانة بالخبرات الفنية العالمية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق نتائج مشرفة، تعكس مكانة رياضة الدراجات الإماراتية على الساحتين القارية والدولية.