منتخب الإمارات «الرابع» في كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص

حقق منتخب الإمارات لكرة القدم الموحدة المركز الرابع ضمن المجموعة الثانية (B)، في منافسات كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص - باريس 2026، التي استضافتها العاصمة الفرنسية، من السادس إلى 12 يوليو الجاري، وقدم اللاعبون والشركاء الموحدون خلال المنافسات أداء قوياً عكس تطور الرياضة الموحدة في دولة الإمارات، والدعم الكبير الذي يحظى به أصحاب الهمم في الدولة.

وقدم المنتخب مستويات فنية متميزة في مواجهة عدد من المنتخبات الدولية، أبرزت مهارات اللاعبين وعزيمتهم وروح الفريق الواحد، ليختتم منافساته في المركز الرابع ضمن المجموعة الثانية (B)، التي تصدرها منتخب البرازيل، يليه منتخبا الإكوادور والسنغال على التوالي.

وقال سفير دولة الإمارات لدى فرنسا، فهد سعيد الرقباني: «نفخر برؤية منتخب الإمارات لكرة القدم الموحدة. يمثل وطننا الغالي في أول نسخة من كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص تستضيفها فرنسا. وتجسد هذه المشاركة التزام دولة الإمارات الثابت بمبادئ الدمج والتمكين من خلال الرياضة. وبينما يخوض أبطالنا وشركاؤهم الموحدون المنافسات على الساحة الدولية، فإنهم يحملون معهم قيم العزيمة والتلاحم والطموح التي تميز دولة الإمارات دائماً».

من جانبه، قال المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي: «نثمن ما حققه أبطالنا وشركاؤهم الموحدون من أداء استثنائي طوال منافسات كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص - باريس 2026، في إنجاز يسطر فصلاً جديداً في سجل إنجازات أصحاب الهمم، ويعكس ما يحظون به من رعاية كريمة ودعم غير محدود من قيادتنا الرشيدة، التي تضع تمكين أصحاب الهمم في مقدمة أولويات الوطن. كما يعكس إحراز المنتخب المركز الرابع، الإعداد المكثف والعمل الدؤوب».

وجسدت مشاركة المنتخب رسالة الأولمبياد الخاص في تعزيز الرياضة الموحدة وتمكين أصحاب الهمم، من خلال مشاركة اللاعبين، إلى جانب الشركاء الموحدين في بيئة رياضية دامجة تعزز قيم التعاون والمساواة والعمل الجماعي.

وأضاف الهاشمي: «نتوجه بالتهاني إلى جميع أفراد المنتخب والجهازين الفني والإداري وشركائنا وداعمينا على هذا الإنجاز المتميز، ونؤكد عزمنا على مواصلة تطوير برامج كرة القدم الموحدة، وتوسيع الفرص أمام لاعبينا لمواصلة مسيرة التميز وتحقيق مزيد من الإنجازات».