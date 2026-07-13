بمشاركة 2000 لاعب.. «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو تختتم محطة ريو دي جانيرو وتتجه إلى موسكو

اختتمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية منافسات بطولة «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو، التي أقيمت برعاية مجموعة «إيدج»، بعد يومين من المنافسات، شهدت مشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 31 دولة، بينهم 500 من حملة الحزام الأسود.

وشهدت البطولة منافسات قوية في مختلف الفئات العمرية والأحزمة، وسط حضور جماهيري لافت، ولا سيما من العائلات وأولياء الأمور الذين حرصوا على مؤازرة اللاعبين، في مشهد عكس الشعبية الواسعة التي تحظى بها البطولة في البرازيل، والإقبال المتزايد على المشاركة في جولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وأكد المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو طارق البحري أن محطة ريو دي جانيرو واصلت تعزيز المكانة العالمية لبطولة «أبوظبي جراند سلام»، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير من اللاعبين والأكاديميات والجماهير يعكس الثقة التي اكتسبتها البطولة على مدار سنوات من العمل والتطوير.

وقال: «قدمت محطة ريو دي جانيرو مستويات فنية مميزة عكست التطور الكبير الذي تشهده رياضة الجوجيتسو حول العالم، كما شهدنا حضوراً جماهيرياً لافتاً ومشاركة واسعة من مختلف الدول، وهو ما يؤكد نجاح رؤية الرابطة في توفير منصة احترافية تجمع نخبة اللاعبين، وتدعم انتشار اللعبة على المستوى الدولي. ونتوجه بالشكر إلى مجموعة "إيدج" على دعمها المتواصل، وإلى جميع شركائنا الذين أسهموا في نجاح هذه المحطة».

وأضاف: «نواصل العمل على تقديم موسم استثنائي، ونتطلع إلى استقبال اللاعبين في المحطة المقبلة بموسكو، بما يعزز مسيرة البطولة، ويمنح الرياضيين فرصاً جديدة للتنافس على أعلى المستويات».

وتتواصل جولة بطولة «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو بمحطتها المقبلة في العاصمة الروسية موسكو، التي تستضيف منافسات الجولة الثالثة من الموسم يومي 29 و30 أغسطس المقبل في أكاديمية دينامو الرياضية، قبل أن تواصل البطولة رحلتها عبر محطاتها العالمية ضمن موسم 2026-2027، في إطار جهود رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً لرياضة الجوجيتسو، وتعزيز انتشارها في مختلف أنحاء العالم.