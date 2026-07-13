«السباق إلى دبي».. كيم بطل «جينيسيس أسكتلندا المفتوحة» للغولف

أحرز الكوري الجنوبي توم كيم لقب بطولة «جينيسيس أسكتلندا المفتوحة» ضمن «جولة دي بي ورلد» للغولف، مع دخول المنافسات، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، مرحلة حاسمة في صراع نجوم العالم على حجز المقاعد المؤهلة إلى نهائيات الموسم، المقرر إقامتها في دولة الإمارات، في أبوظبي ودبي، خلال نوفمبر المقبل.

ويضم موسم «جولة دي بي ورلد» خمس بطولات ضمن «سلسلة رولكس»، لا تقل قيمة جوائز كل منها عن تسعة ملايين دولار. وتحتضن دولة الإمارات ثلاثاً من هذه البطولات سنوياً، إذ استضاف نادي الإمارات للجولف في يناير الماضي بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، فيما تستضيف أبوظبي بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل، وتستضيف دبي بطولة «جولة دي بي ورلد» خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر.

كما تضم السلسلة بطولة «جينيسيس أسكتلندا المفتوحة» وبطولة «بي إم دبليو بي جي أيه» البريطانية، المقررة من 17 إلى 20 سبتمبر المقبل.

وجاء تتويج كيم بطعم خاص بعدما أنهى البطولة بمجموع 17 ضربة تحت المعدل، ليحصد أول ألقابه في مسيرته ضمن «جولة دي بي ورلد».

وشهدت المنافسات توقفاً خلال الجولة الثالثة بسبب الضباب الكثيف، قبل أن يستأنف عدد من اللاعبين استكمال الجولتين الثالثة والرابعة في اليوم الختامي، وهو ما أثر في الإيرلندي روري ماكلروي، حامل لقب «السباق إلى دبي»، الذي تراجع من صدارة الترتيب إلى المركز السابع، بعدما أنهى البطولة برصيد 12 ضربة تحت المعدل.

واستفاد الأسترالي مين لي من حلوله في المركز الثاني، ليحصد 889 نقطة، ويتقدم إلى المركز الـ13 في التصنيف العام لـ«السباق إلى دبي»، الصادر اليوم الاثنين، بعدما رفع رصيده هذا الموسم إلى 1164 نقطة.

وعبر كيم عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال: «من الواضح أنني مررت بسنتين صعبتين. لقد تعلمت الكثير عن نفسي، وما زلت أسعى إلى التطور. لا يزال أمامي طريق طويل».

وأضاف: «أردت أن أهدي هذا الفوز إلى كل من ساندني طوال هذه الفترة، وكافح معي واحتفل معي».

وختم قائلاً: «أنا فخور جداً بثباتي على أرض الملعب. تلك الضربة الأخيرة نفذت مثلها مرات كثيرة في مسيرتي، وقلت لنفسي إنها مجرد ضربة أخرى، كما لو كنت ألعب في بيتي، وكان ذلك شعوراً رائعاً».

على صعيد آخر، اختتمت فجر اليوم الاثنين منافسات بطولة «إيسكو»، التي أقيمت في ولاية كنتاكي الأميركية، وشهدت تتويج الأميركي ستيفن فيسك باللقب، بعدما احتاج إلى ثلاث جولات فاصلة للتفوق بفارق ضربة واحدة على الكندي تايلور بيندريث، إثر تساويهما برصيد 16 ضربة تحت المعدل في ختام الجولات الأربع الرئيسية.

ومن المقرر أن تقام التصفيات الختامية للموسم في دولة الإمارات، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي على ملعب ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ثم يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة «جولة دي بي ورلد» في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.