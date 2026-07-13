إنييستا يزيّن دوري «الأولى».. ومحمد جلبوت المواطن الوحيد بين 15 مدرباً

دشّنت أندية دوري الدرجة الأولى استعداداتها لخوض منافسات الموسم الجديد، الذي تنطلق مبارياته في 21 أغسطس المقبل، من خلال التجمعات الداخلية وإجراء الفحوص الطبية والاختبارات البدنية للاعبين، تمهيداً للدخول في مرحلة المعسكرات الخارجية التي ستقيمها أغلب الفِرَق خلال الفترة المقبلة.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 15 فريقاً، بعد التغييرات التي طرأت على قائمة الأندية، إذ انضم البطائح ودبا عقب هبوطهما من دوري المحترفين، فيما يغيب حتا ويونايتد بعد صعودهما إلى دوري المحترفين، إلى جانب مصفوت ومجد اللذين هبطا إلى دوري الدرجة الثانية.

إنييستا.. حضور عالمي

ويتميز الموسم الجديد بحضور عالمي بارز، بعدما أعلن نادي غلف يونايتد تعاقده مع الأسطورة الإسبانية، أندريس إنييستا، لتولي القيادة الفنية للفريق، في خطوة تمثل إضافة فنية وتسويقية مهمة لدوري الدرجة الأولى.

ويعد إنييستا ثالث أسطورة كروية عالمية تتولى تدريب أحد فِرَق المسابقة خلال السنوات الأخيرة، بعد الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا الذي قاد فريق الفجيرة، والإيطالي أندريا بيرلو الذي يواصل قيادة فريق يونايتد.

كما تضم قائمة المدربين أسماء من مدارس كروية متعددة، فيما يغيب المدرب البرازيلي عن المشهد التدريبي في المسابقة منذ سنوات.

مدرب مواطن وحيد

ويشهد الموسم الحالي ظاهرة لافتة على صعيد الأجهزة الفنية، إذ سيكون مدرب البطائح، محمد جلبوت، المدرب المواطن الوحيد بين مدربي أندية دوري الدرجة الأولى، مقابل 14 مدرباً من جنسيات عربية وأجنبية، وذلك وفقاً لما أعلنته الأندية رسمياً، في مشهد يعد من الحالات النادرة خلال العقد الأخير. ويتوزع المدربون الأجانب على مدارس كروية متنوعة، تضم مدربين من صربيا وإسبانيا وفرنسا واليونان وكرواتيا، فيما يحضر المدرب العربي عبر خمسة أسماء من العراق والمغرب والجزائر ومصر والأردن.

غياب أسماء بارزة

ويفتقد الموسم الجديد عدداً من المدربين المواطنين الذين تركوا بصمات واضحة في المسابقة خلال المواسم الماضية، يتقدمهم بدر طبيب الشحي، إلى جانب الدكتور عبدالله مسفر، وعيسى آل علي، وعبدالغني المهري، وراشد عامر، فيما انتقل عيد باروت إلى التدريب في دوري أدنوك للمحترفين، بعد سنوات من حضوره في دوري الدرجة الأولى.

الشحي: غياب المدرب المواطن وضع غير صحي

أكد المدرب واللاعب السابق في نادي رأس الخيمة، مروان زويد الشحي، أن غياب المدرب المواطن عن قيادة معظم أندية دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل يمثل «وضعاً غير صحي»، ويعد خسارة فنية للكوادر الوطنية التي أثبتت كفاءتها خلال السنوات الماضية.

وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم»: «إن المدرب المواطن يمتلك القدرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات، وقد أثبت ذلك في العديد من الأندية، إلا أن غيابه الحالي يثير علامات استفهام تقع مسؤوليتها على إدارات الأندية».

واستشهد بما حققه المدرب وليد عبيد، في الموسم الماضي، عندما قاد فريق حتا إلى التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى والصعود إلى دوري المحترفين، متفوقاً على فرق كانت يقودها مدربون أجانب، من بينهم الإيطالي أندريا بيرلو، مضيفاً أن ذلك يؤكد قدرة الكفاءات الوطنية على النجاح متى ما أتيحت لها الفرصة.

وأضاف: «إن استمرار تراجع حضور المدرب المواطن ستكون له انعكاسات سلبية على الدوري، سواء من الناحية الفنية أو الجماهيرية»، مبيناً أن المسابقة تحتاج إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية إلى جانب المدربين الأجانب، بما يحقق التوازن المطلوب، ويسهم في تطوير المنافسة.

واقترح الشحي إلزام أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة بوجود مدرب مواطن أو مساعد مدرب مواطن ضمن الجهاز الفني، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في إعداد جيل جديد من المدربين المواطنين، وتعزز فرص تطور الكرة الإماراتية على المدى البعيد.

وأشار إلى أن ملف المدرب المواطن يبقى من أبرز الملفات التي تستحق المراجعة، خصوصاً في دوري الدرجة الأولى، في ظل امتلاك العديد من المدربين المواطنين الخبرة والشهادات التدريبية التي تؤهلهم للحصول على فرص أكبر لقيادة الفرق.