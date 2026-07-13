شباب الأهلي يدشن تجاربه الودية في النمسا غداً

يدشن فريق شباب الأهلي تجاربه الودية في معسكره الخارجي المقام في النمسا، عندما يواجه فريق إس كي سيغما التشيكي، في الثامنة من مساء غدٍ بتوقيت الإمارات، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

وفي سياق متصل، أعلن نادي شباب الأهلي، برعاية بن غاطي القابضة، تعاقده مع المدافع البرتغالي، خورخي فرنانديز، ليدعم صفوف «الفرسان» بداية من موسم 2026-2027، ضمن خطة النادي لتعزيز الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والجودة الفنية استعداداً للموسم الجديد.

وأوضح النادي أن قلب الدفاع، البالغ من العمر 29 عاماً، سينضم إلى كتيبة «الفرسان» اعتباراً من الموسم المقبل، في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة لتوفير الإضافة الفنية المطلوبة، وتعزيز خيارات الجهاز الفني للمنافسة على مختلف البطولات، كما أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم إعارة اللاعب سعيد سليمان إلى نادي حتا، متمنية له التوفيق والنجاح في مشواره خلال فترة الإعارة.