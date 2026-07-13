عجمان يُعلن خامس صفقاته.. ويغادر إلى صربيا اليوم

واصل فريق عجمان تعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد 2026-2027، بعدما أعلن تعاقده مع المهاجم محمد جمعة (بيليه) قادماً من البطائح، ليصبح الخامس في صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي انضمام «بيليه» بعد سلسلة من التعاقدات التي أبرمها النادي هذا الصيف، شملت الجناح البرازيلي لورينسي القادم من خورفكان، وحارس المرمى عبدالله التميمي، والظهير الأيسر أحمد الزيودي المنتقل من البطائح، إلى جانب لاعب الوسط البرازيلي فيكتور هوغو القادم من التعاون السعودي.

وبات «البرتقالي» على بُعد صفقتين فقط من إكمال قائمته للموسم الجديد، إذ تتجه الإدارة إلى ضم لاعب أجنبي وآخر مواطن، وفقاً للاحتياجات الفنية التي حددها المدرب الصربي، غوران توفيغدزيتش، قبل إسدال الستار على سوق الانتقالات الصيفية.

من ناحية أخرى، تغادر اليوم بعثة الفريق إلى صربيا لإقامة معسكرها الخارجي، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد، والذي يستمر حتى مطلع الشهر المقبل. ويتخلل المعسكر خمس مباريات ودية أمام أندية من مستويات مختلفة، مع وجود احتمال لإضافة مباراة سادسة في حال التوصل إلى اتفاق مع أحد الفرق، قبل العودة إلى الدولة لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات، والتي تتضمن خوض مباراتين وديتين أمام فرق من دوري المحترفين.

وقال مدير الفريق، محمد حسين، إن التعاقدات التي أبرمها النادي جاءت بعد دراسة فنية دقيقة، وبالتنسيق الكامل بين الجهاز الفني وإدارة النادي، مشيراً إلى أن الهدف كان تلبية احتياجات المدرب في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم مع الحفاظ على التوازن داخل التشكيلة.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «إدارة عجمان حرصت على استقطاب لاعبين يمتلكون خبرة سابقة في دوري المحترفين، إلى جانب عناصر أثبتت نجاحها مع أنديتها السابقة، بما يضمن سرعة الانسجام مع الفريق وتقليل الفترة اللازمة للتأقلم مع متطلبات المنافسة».

وأشار إلى أن: «النادي لم يكن يستهدف التعاقد مع أكبر عدد من اللاعبين، بل ركز على جودة الاختيارات ومدى ملاءمتها لأسلوب اللعب الذي يسعى المدرب إلى تطبيقه».

وشدد محمد حسين على أن المعسكر الخارجي يمثل محطة رئيسة في برنامج الإعداد، إذ سيمنح الجهاز الفني فرصة لتجربة مختلف الخيارات الفنية والوقوف على جاهزية اللاعبين الجدد، إضافة إلى تعزيز الانسجام بين عناصر الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وقال: «المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في صربيا ستكون فرصة مهمة لتقييم مستوى الأداء، وتصحيح أي ملاحظات قبل العودة إلى الإمارات، ولدينا ثقة كبيرة بأن الفريق سيصل إلى بداية الموسم بدرجة عالية من الجاهزية، تمكنه من الظهور بصورة أفضل وتحقيق النتائج التي تتطلع إليها إدارة النادي وجماهيره».