بصفقة انتقال حر.. لابا كودجو "شرجاوي" لموسمين

أعلن نادي الشارقة التعاقد مع لاعب العين السابق التوغولي لابا كودجو لموسمين قادمين في صفقة انتقال حر.

وقال نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس": "رسمياً في صفقة انتقال حر.. الشارقة يتعاقد مع التوغولي لابا كودجو لموسمين.. أهلا بك في قلعة الملك".

ويعد لابا كودجو صفقة نجاحه خاصة بعد مسيرته الحافلة مع الزعيم العيناوي التي توجه بالعديد من الألقاب كان آخرها الفوز بلقبي الدوري وكأس رئيس الدولة للموسم المنصرم.