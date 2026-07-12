20 لاعباً في معسكر منتخبات الغولف بالمغرب أغسطس المقبل

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الغولف، إقامة المعسكر السنوي لمنتخبات البنين والفتيات، في المغرب، خلال أغسطس المقبل، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات، بجانب عدد من العناصر الواعدة من صغار السن الذين يمثلون مستقبل اللعبة.

وتستضيف مدينة الرباط المغربية المعسكر خلال الفترة بين 3 وحتى 22 أغسطس المقبل، بمشاركة 20 لاعباً ولاعبة، بجانب الجهازين الفني والإداري، ضمن برنامج إعداد متكامل يهدف إلى رفع المستوى الفني والبدني استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

ويرأس بعثة المنتخبات الوطنية، رئيس اتحاد الغولف اللواء "م" عبدالله السيد الهاشمي، ويرافقه وفدٍ إداري مكون من الأمين العام للاتحاد خالد مبارك الشامسي، ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد سعيد المالك، وعضو مجلس الإدارة سالم بن دسمال، إضافةً إلى مدير الاتحاد أكرم سكيك.

وأكد اتحاد الغولف، في بيانٍ له: "الحرص على تنظيم المعسكر في المغرب، لما توفره من مقومات فنية ومناخية مميزة، بجانب جودة الملاعب والبنية التحتية الرياضية، ودعم الاتحاد المغربي في توفير جميع التسهيلات الممكنة".

وأشار اتحاد الغولف، إلى أن برنامج المعسكر يتضمن تدريبات فنية مكثفة، بجانب إقامة مباريات ودية مع فرق المنتخبات التي يتزامن تواجدها خلال تلك الفترة مدينة الرباط، بما يمنح لاعبي ولاعبات الغولف الإماراتي فرصاً أكبر للاحتكاك بمستويات فنية مختلفة، واكتساب الخبرات التنافسيه، وتقييم الجوانب الفنية والبدينة.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الغولف ورئيس اللجنة الفنية سعيد المالك، إن: "المعسكر يمثل إحدى الركائز الأساسية في برنامج إعداد المنتخبات الوطنية، وترجمةً لرؤية مجلس إدارة الاتحاد في الاستثمار باللاعبين واللاعبات، والعمل على إعداد جيلٍ جديد قادر على تمثيل الغولف الإماراتي بأفضل صورة في مختلف المشاركات الإقليمية والقارية والدولية المقبلة".