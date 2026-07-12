شباب الأهلي يتعاقد مع البرتغالي خورخي فرنانديز

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب البرتغالي خورخي فرنانديز، وذلك برعاية "بن غاطي القابضة". وسينضم قلب الدفاع البالغ من العمر 29 عاماً إلى كتيبة الفرسان اعتباراً من موسم 2026/2027.

وتأتي هذه الخطوة، التي أعلن عنها النادي على حسابه في "إنستغرام"، في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الادارة من اجل دعم صفوف الفريق بعناصر متمرسة تمتلك الخبرة الميدانية لتحقيق الإضافة الفنية المطلوبة.