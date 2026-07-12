«تايم تو تيرن» يحمل آمال «غودولفين» لحصد اللقب الخامس في «بري جان برات» الفرنسي

يعوّل فريق «غودولفين» العالمي على المهر «تايم تو تيرن» لتحقيق الفوز الخامس لـ«الشعار الأزرق» في سباق «بري جان برات» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى (جروب 1)، لمسافة 1400 متر على العشب، والذي يقام اليوم على مضمار «دوفيل» الفرنسي العريق.

ويتطلع «تايم تو تيرن» إلى السير على خطى جياد «غودولفين» المتوجة سابقاً بلقب السباق، وهي «إيسوبس فايبلس» في نسخة 2012، و«ثندر سنو» عام 2017، و«تو دارن هوت» في 2018، و«بيناتوبو» عام 2020.

ويعود المهر البالغ من العمر أربع سنوات، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، إلى منافسات سباقات الفئات، بعد أن استهل موسمه الحالي أواخر مايو الماضي بحلوله وصيفاً خلف زميله في الإسطبل «توك أوف نيويورك» في سباق «هيرون ستيكس» لفئة القوائم، الذي أقيم على مضمار «سانداون بارك» البريطاني.

ويخوض «تايم تو تيرن» مهمته الجديدة بحثاً عن تحقيق الانتصار الرابع في مسيرته، التي اقتصرت على سبع مشاركات، من بينها فوز لافت بفارق 10 أطوال، حققه في يونيو من العام الماضي على مضمار «ولفرهامبتون» البريطاني، قبل أن يضيف بعد شهر انتصاره الأول في سباقات فئة القوائم، بفارق «الرأس» عن أقرب منافسيه في سباق «بات إديري ستيكس» على مضمار «أسكوت».

واختتم المهر موسمه الماضي بخوض تجربته الأولى في سباقات الفئة الأولى (جروب 1)، عندما حل في المركز الثامن بسباق «بري جان لوك لاغاردير»، الذي أقيم في أكتوبر الماضي ضمن فعاليات نهاية أسبوع مهرجان «قوس النصر» على مضمار «لونغشام».