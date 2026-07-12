الانتقالات الصيفية تنطلق غداً.. وأندية المحترفين تبحث عن دماء جديدة

تنطلق غداً فترة الانتقالات الصيفية الأولى للاعبين المحليين والأجانب، التي تستمر حتى 28 سبتمبر المقبل، وسط سباق محموم بين أندية دوري المحترفين لتعزيز صفوفها بعناصر جديدة قبل انطلاق الموسم الرياضي 2026-2027.

وينطلق الموسم الجديد من دوري المحترفين في 14 أغسطس المقبل.

وشهدت الأيام الماضية عدداً من الصفقات المهمة، في مقدمتها تعاقد شباب الأهلي مع حارس المرمى خالد السناني، فيما دعم الشارقة صفوفه بتعاقدات عدة، أبرزها البرازيلي جوليمار جونيور (25 عاماً)، ومدافع منتخب الرأس الأخضر ديني بورغيس قادماً من البطائح بعقد لمدة موسمين، إلى جانب الكونغولي شارلز بيكيل، وصانع الألعاب البرازيلي أغنير مورا القادم من فلومينينسي البرازيلي بعقد يمتد لموسمين، كما جدد النادي عقد لاعبه لوان بيريرا حتى عام 2029.

وعزز النصر تشكيلته بالتعاقد مع ليونيل وامبا بعقد يمتد ثلاثة مواسم، والمغربي نسيم الشاذلي قادماً من العين على سبيل الإعارة لموسم واحد، إلى جانب لاعب الوسط الروماني ماريوس مارين بعقد حتى عام 2028، وويسلي ديلغادو حتى 2029.

وفي العين، تعاقد النادي مع النمساوي فالنتينو لازارو قادماً من تورينو الإيطالي، والمدافع الصربي جورج سكوكو (23 عاماً) من جافور ماتيس الصربي، إضافة إلى المهاجم الكاميروني الشاب بابا بيلو إيلو قادماً من نهضة بركان المغربي، خلفاً للمهاجم التوغولي لابا كودجو الذي انتهى عقده مع الفريق. كما أعلن النادي توصله إلى اتفاق مبدئي مع كروز أزول المكسيكي لشراء عقد المهاجم اليوناني جورجيوس جياكوماكيس.

وتعاقد عجمان مع البرازيلي لورنسي قادماً من خورفكان لمدة موسمين، فيما دعم الوحدة صفوفه بالحارس الباراغوياني فاكوندو إنسفران (20 عاماً)، والفنزويلي ريني ريفاس (23 عاماً)، والإنجليزي آشر أغبيون ضمن فئة اللاعب المقيم.

أما الجزيرة فتعاقد مع المدافع روبن فيليب كانيدو لمدة ثلاثة مواسم، وجدد عقد حارسه علي خصيف حتى موسم 2026-2027، فيما ضم بني ياس مهاجم العين محمد عوض الله على سبيل الإعارة.

وشملت تحركات بقية الأندية تعاقد الظفرة مع المهاجم البرازيلي أريلسون سامبايو، والغيني سوري كابا، والحارس عيسى أحمد الهوتي قادماً من كلباء على سبيل الإعارة، إضافة إلى صانع الألعاب الألباني ريجي لوشكيا والسنغالي دومينيك مندي.

وضم كلباء يوسف المهيري قادماً من الوصل لمدة موسمين، وعبدالله الرفاعي، وأنطونيو جونيور حتى 2029، بينما تعاقد خورفكان مع الجامايكي جونيور فليمينغز والإيفواريين أداما ديالو ونجوسيان جين. كما عزز حتا صفوفه بأدهم خالد وخالد عبدالله والحارس إبراهيم عيسى.

من جانبه، أكد وكيل اللاعبين وليد الشامسي أن معظم أندية دوري المحترفين بحاجة إلى تدعيم صفوفها بعناصر جديدة، رغم اختلاف احتياجات كل فريق وفقاً لوضعه الفني وقائمته الحالية.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «تتباين احتياجات أندية الدوري قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل اختلاف أوضاعها الفنية وتكوين قوائمها الحالية، إلى جانب قرب انتهاء عقود عدد من اللاعبين».

وأضاف: «يُعد العين من أكثر الأندية استقراراً على مستوى التشكيلة، في ظل امتلاكه منظومة متكاملة دفاعياً وهجومياً، ما يجعله أقل حاجة إلى إبرام صفقات جديدة مقارنة ببقية الأندية».

وتابع: «يحتاج الوحدة إلى بعض التغييرات على مستوى القائمة، بينما تبدو الحاجة واضحة في الشارقة لتدعيم الصفوف وإعادة بناء منظومة جديدة، كما أن الوصل يحتاج إلى تغييرات أوسع قبل بداية الموسم».

وأشار الشامسي إلى أن ناديي حتا ويونايتد الصاعدين حديثاً إلى دوري المحترفين بحاجة إلى إحداث تغييرات في صفوفهما، بهدف خوض تحدي المشاركة في دوري الأضواء بصورة أكثر جاهزية.