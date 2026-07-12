عجمان يغادر غداً إلى صربيا لاستكمال تحضيراته للموسم الجديد

يتوجه فريق عجمان، غداً، إلى صربيا لإقامة معسكره الخارجي ضمن تحضيراته للموسم الجديد 2026-2027، في مرحلة يعوّل عليها الجهاز الفني لرفع الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق المنافسات المحلية والخليجية.

ويمتد المعسكر حتى مطلع أغسطس المقبل، ويتضمن خوض خمس مباريات ودية أمام أندية من مستويات مختلفة، في إطار برنامج الإعداد الذي بدأه الفريق في السابع من الشهر الحالي بإجراء الفحوص والقياسات الطبية والبدنية للاعبين، قبل الانتقال إلى تدريبات ركزت على الإعداد البدني داخل صالة الألعاب الرياضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين، بمن فيهم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتواصل إدارة عجمان جهودها لإكمال قائمة الفريق، إذ تعمل على التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، إضافة إلى ضم لاعبين مواطنين في مركزي الدفاع وخط الوسط، بهدف إنهاء ملف الانتقالات قبل انطلاق الموسم الجديد.

من جانبه، قال مدرب عجمان، يوسف الشيخ، لـ«الإمارات اليوم»، إن معسكر صربيا يمثل المرحلة الأهم في برنامج الإعداد، إذ سيركز الجهاز الفني على رفع المعدلات البدنية، وتطوير الجوانب التكتيكية للوصول بالفريق إلى أعلى درجات الجاهزية قبل بداية الموسم.

وأضاف: «الفريق ينتظر موسماً أكثر ازدحاماً مع مشاركته الأولى في البطولة الخليجية، وهو ما يتطلب تجهيز جميع اللاعبين للتعامل مع ضغط المباريات».

وأشار الشيخ إلى أن: «إدارة النادي وضعت أهدافاً تتمثل في إنهاء الموسم ضمن المراكز الستة الأولى في دوري المحترفين، إلى جانب المنافسة على لقبي كأس رئيس الدولة وكأس رابطة المحترفين».

وفيما يتعلق بالمشاركة الخليجية، قال المدرب إن النادي ينتظر إجراء القرعة قبل تحديد أهدافه الفنية بصورة أكثر دقة، لكنه أشار إلى أن الطموح يتمثل في بلوغ أبعد مرحلة ممكنة.