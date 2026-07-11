خيول الإمارات تحصد 6 ميداليات في جولة الجياد العربية بموناكو

حصدت خيول الإمارات 6 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، في الجولة الرابعة من جولة الجياد العربية 2026، التي اختتمت أمس في ميناء هرقل بإمارة موناكو، والتي استضافت إحدى محطات الجولة للمرة الأولى.

وأقيمت البطولة ضمن أعلى تصنيف وفق لوائح المنظمة الأوروبية لمسابقات الخيول العربية "الإيكاهو"، بمشاركة نخبة من أبرز المرابط العالمية.

وأحرز مربط دبي الميداليتين الذهبيتين عبر الفحل "دي شهار" في بطولة الفحول، والفرس "دي نجلاء" في بطولة الأفراس، فيما نال المهر "دي مزيون" الميدالية البرونزية في بطولة الأمهار.

وفاز الفحل "رعود البداير" العائد لمربط البداير بالميدالية الفضية في بطولة الفحول، كما أحرزت الفرس "الأريام عتاب" من إسطبلات الأريام الميدالية الفضية في بطولة الأفراس، ونالت المهرة "الأريام حربة" الميدالية البرونزية في بطولة المهرات.

كما سجلت بقية خيول مربط دبي نتائج متقدمة بحلولها ضمن المراكز الخمسة الأولى، حيث جاء المهر "دي يمان" رابعاً في بطولة المهور بعمر سنة، وحلت المهرة "دي روي" رابعة في بطولة المهرات، فيما احتلت الفرس "دي جودي" المركز الخامس في بطولة الأفراس.

وأكد المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام والمدير العام لمربط دبي للخيول العربية، أن النتائج التي تحققت في محطة موناكو تمثل انطلاقة قوية للموسم الأوروبي لجولة الجياد العربية، مشيداً بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، الذي يعكس التطور المتواصل في إنتاج الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم، معرباً عن ثقته في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال المحطات المقبلة.

من جانبه، قال عبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، إن محطة موناكو شكلت إضافة نوعية لجولة الجياد العربية، مؤكداً أن تتويج خيول المربط بالمراكز الأولى يعكس جودة الإنتاج وبرامج الإعداد، ويجسد المكانة العالمية التي يتمتع بها مربط دبي، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة حصد الإنجازات في بقية محطات الجولة الأوروبية.