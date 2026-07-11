«الحضيبة» يمنح «غودولفين» لقب «سوبر لاتيف ستيكس» في ختام مهرجان «جولاي كب»

توج الجواد «الحضيبة» المملوك لفريق «غودولفين» العالمي، بلقب سباق «سوبر لاتيف ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية «جروب2» لمسافة 1400 متر عشبي، وجرى اليوم السبت، في رابع أشواط اليوم الختامي من مهرجان «جولاي كب» البريطاني، والذي استضافته منذ الخميس الماضي مضمار «نيوماركت» العريق.

وعرف الفارس وليام بيوك كيفية قيادة الجواد «الحضيبة» للبقاء على مقربة من جياد المقدمة خلال المراحل الأولى من عمر السباق، قبل إطلاق العنان لقدراته مع دخول المراحل الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو انتزاع الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و24 ثانية و29 جزء من الثانية، بفارق «الرأس القصير» عن صاحب المركز الثاني الجواد الإيرلندي «أبراهام لينكون» المملوك لفريق «كولمور» بإشراف المدرب أيدن اوبراين وقيادة الفارس ريان مور.

وأضاف «الحضيبة» بفوزه في «سوبر لاتيف ستيكس»، الانتصار الخامس لفريق «غودولفين» في المهرجان، بعد نجاح جياد «الشعار الأزرق» الملكي في تحقيق أربع انتصارات على مدار اليومين الأول والثاني، عبر ثنائية في اليوم الافتتاحي جاءت على صعيد سباقات الفئة الثانية «جروب2»، بتتويج الجواد «إنر سيتي بلوز» بلقب سباق «مملكة البحرين جولاي ستيكس»، قبل أن يضيف زميله المخضرم «ريبلز رومانس» الانتصار الـ 22 في مسيرته، بانتزاعه لقب الشوط الرئيس «برينسيس أوف ويلز ستيكس».

وأضافت جياد «غودولفين» في اليوم الثاني للمهرجان، انتصارين جديدين، جاء أولها مع المهر «فاليدكتوري» بإشراف المدربين جون وثادي غوسدن، بتتويجه بلقب سباق «كأس بيتواي»، واتبع بفوز المهرة «أكتينغ ليدي» بإشراف المدرب شارلي آبلبي بلقب سباق «ويذربيز بانكينغ غروب بريتش إي بي إف».