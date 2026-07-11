الشارقة يتعاقد مع لاعب كرة اليد التونسي ريان زرياط

أعلن نادي الشارقة الرياضي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، تعاقده مع لاعب كرة اليد الدولي التونسي ريان زرياط، للانضمام إلى صفوف فريق الرجال بالنادي، ودعم الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

ويملك صانع الألعاب التونسي خبرة سابقة مع الشارقة، إذ سبق له التتويج مع الفريق بلقب كأس آسيا للأندية أبطال كرة اليد في الدوحة عام 2024، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في النسخة الـ26 من البطولة، خلال مشاركته مع «الملك».