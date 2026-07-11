فابريزيو رومانو: بالم سيتي يضم المدافع الفرنسي كورت زوما

أعلن الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، انضمام المدافع الفرنسي كورت زوما إلى نادي بالم سيتي المنافس في دوري الدرجة الأولى، وذلك بعد انتهاء عقده مع نادي الوصل.

وكان النادي قد شوق متابعه عبر منصات التواصل الاجتماعي بتوقيعه مع لاعب فرنسي حقق دوري الأبطال والدوري الإنجليزي وهو ما حققه زوما خلال تجربته مع تشيلسي.

وكان زوما انتقل إلى الوصل في فبراير الماضي بعقد حتى نهاية موسم 2025-2026، لكنه لم يلعب أي مباراة رسمية بسبب استمرار معاناته من إصابة في الركبة.