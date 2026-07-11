خلال ورشة «تطوير السلة».. دبي تضم 77 أكاديمية معتمدة

استعرضت ورشة «تطوير كرة السلة في دبي»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد اللعبة، الإجراءات التنظيمية واللوائح القانونية الخاصة بالمدربين واللاعبين والأكاديميات والمشاركين في منافسات اللعبة على مدار الموسم.

وأعرب رئيس اتحاد كرة السلة، عبداللطيف ناصر الفردان، عن «اعتزازه بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، وتوحيد الجهود مع الأكاديميات المعتمدة للارتقاء باللعبة، وتوسيع قاعدتها المجتمعية».

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، علي المطوع، النمو المتسارع الذي يشهده القطاع في الإمارة، مشيراً إلى تأسيس «نادي دبي» كأول نادٍ خاص ينافس عمالقة اللعبة في البطولات الأوروبية.

وكشف المطوع عن وجود 77 أكاديمية معتمدة في دبي، تضم مواهب واعدة، لاسيما من الفتيات اللواتي يشكلن نواة للمنتخبات النسوية، مؤكداً أن الطموح يتركز على تحويل هذه الأكاديميات إلى أندية خاصة تستقطب المستثمرين.