النصر يضم ليونيل وامبا 3 مواسم

أعلنت شركة النصر لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب ليونيل وامبا، بعقد يمتد ثلاثة مواسم، على أن يتم تسجيله ضمن فئة اللاعبين المقيمين، ليصبح رابعة صفقات «العميد» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعداداً لمنافسات موسم 2026-2027.

وكان النصر قد سبق له الإعلان عن التعاقد مع المغربي نسيم الشاذلي، قادماً من العين على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين، إلى جانب ضم لاعب الوسط الروماني ماريوس مارين، بعقد يمتد موسمين حتى عام 2028، والتعاقد مع ويسلي ديلغادو بعقد يستمر حتى عام 2029، على أن يتم تسجيله أيضاً ضمن فئة اللاعبين المقيمين.

وبإعلان صفقة وامبا، يرتفع عدد التعاقدات الجديدة التي أبرمها النصر حتى الآن إلى أربعة لاعبين، ضمن تحركات الإدارة لإعادة تشكيل قائمة الفريق، وتعزيز خيارات الجهاز الفني قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكانت بعثة النصر قد غادرت إلى النمسا لإقامة المعسكر الخارجي، الذي يمثل المرحلة الرئيسة من برنامج إعداد الفريق للموسم المقبل، تحت قيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، الذي تعاقد معه النادي في وقت سابق لقيادة الفريق الأول.

ويتطلع الجهاز الفني إلى الاستفادة من المعسكر الخارجي في رفع جاهزية اللاعبين من النواحي الفنية والبدنية، وتحقيق الانسجام بين الصفقات الجديدة وبقية عناصر الفريق، إلى جانب خوض عدد من المباريات الودية للوقوف على مستوى اللاعبين قبل العودة إلى الدولة واستكمال التحضيرات للمنافسات الرسمية.

ويأمل النصر أن تنعكس التغييرات التي شهدتها قائمته والصفقات الجديدة على نتائج الفريق خلال الموسم المقبل، في ظل سعي «العميد» لاستعادة مكانته والمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة في البطولات المحلية.