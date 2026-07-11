المهر «المُراق» يطلب لقب «دبي جولاي كب» في «نيوماركت»

يطلب المهر «المُراق» بشعار «شادويل»، وإشراف المدرب وليام هاغاس، انتصاره الثاني على التوالي في سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين ينشد المهر البالغ من العمر أربع سنوات، لقب سباق «دبي جولاي كب» الممتد لمسافة 1200 متر عشبي، ويجري اليوم في الشوط الخامس والرئيس، في ختام مهرجان «جولاي كب» المقام منذ الخميس الماضي على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق.

ويتجه «المُراق» إلى «نيوماركت» متسلحاً بخبرات تراكمية، قادته الشهر الماضي لتحقيق انتصارٍ باهر بلقب سباق «كوين إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس»، وجرى على مضمار «أسكوت» ضمن مهرجان «رويال أسكوت» الملكي العريق.

ويواجه «المُراق» بقيادة الفارس توم ماركواند، 10 من نخبة جياد السرعة على الساحة الدولية، يتقدمها بطل سباقات السرعة الياباني المهر «ساتونو ريف» الساعي لرد اعتباره بعد الخسارة بفارق «الأنف القصير» أمام «المُراق» في «رويال أسكوت».

كما تبرز ضمن قائمة الخيول المنافسة على اللقب، المهرة الإيرلندية «فينيشيان صن» المتوجة الشهر الماضي بإشراف المدرب كارل بورك بلقب سباق «كومنويلث كب» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1»، وجرى في رابع أيام مهرجان «رويال أسكوت».

وأكد المدرب ويليام هاغاس، في تصريحات صحافية، أن: «المهر (المُراق) جاهز لخوض التحدي في (نيوماركت)، ويخوض السباق بأداء أكثر حدةً ونضجاً»، مشيراً إلى توقعاته بتقديم المهر أداء أقوى بعد الانتصار الباهر الذي حققه الشهر الماضي في «رويال أسكوت».