بطولة الفنون القتالية المختلطة تنطلق اليوم في دبي

تنطلق، اليوم، في نادي شباب الأهلي بدبي، منافسات النسخة التاسعة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وتكتسب البطولة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على مدار يومين، أهمية فنية خاصة، كونها محطة إعداد رئيسة لبطولة العالم للناشئين المقررة في أبوظبي أغسطس المقبل.

وتشهد منافسات اليوم الأول (السبت) مواجهات فئات الأشبال والناشئين (من 10 إلى 15 عاماً)، فيما يخصص يوم الأحد لفئتي الشباب والكبار (من 16 عاماً فما فوق).