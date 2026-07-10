جولة مينا للغولف تمنح لاعبيها إعفاءات التأهل المباشرة في تصفيات "دي بي ورلد"

أعلنت "جولة مينا للغولف"، التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، منح أبرز لاعبي جولة مينا إعفاءات للمشاركة مباشرة في المرحلة الثانية من التصفيات التأهيلية لجولة دي بي ورلد لعام 2026، ل تعزز الجهود المشتركة لتوفير مسار واضح للاعبي المنطقة للوصول إلى أعلى مستويات الاحتراف.

وذكرت "جولة مينا للغولف في بيان اليوم الجمعة أن بهذه الخطوة، سيحصل اللاعبون الثلاثة الأوائل في الترتيب النهائي لجولة مينا لموسم 2025-2026، ممن لم يتأهلوا إلى التصفيات بأي وسيلة أخرى، وبحد أقصى حتى صاحب المركز العاشر، على إعفاء يتيح لهم الانتقال مباشرة إلى المرحلة الثانية من التصفيات التأهيلية لجولة دي بي ورلد، متجاوزين بذلك المرحلة الأولى بالكامل.

وأوضحت أن هذا الإعفاء يمثل مكافأة مستحقة للاعبين على ما قدموه طوال الموسم، كما يمنحهم طريقًا أقصر نحو الحصول على بطاقة المشاركة في واحدة من أبرز جولات الجولف الاحترافية في العالم. وللاستفادة من هذا الإعفاء، يتعين على اللاعبين التقدم بطلب المشاركة في المرحلة الأولى قبل الموعد النهائي للتسجيل، حتى وإن كانوا مؤهلين لتجاوزها. أما اللاعبون الذين يمتلكون إعفاءات أخرى، فلن تُحتسب أسماؤهم ضمن المقاعد الثلاثة، على أن ينتقل الإعفاء إلى اللاعب التالي المستحق في الترتيب النهائي.

وقد يستفيد أكثر من ثلاثة لاعبين من هذه الخطوة، إذ من المتوقع أن يحصل عدد من أعضاء الجولة على إعفاءات أخرى قبل انطلاق التصفيات التأهيلية لجولة دي بي ورلد، ما قد يتيح لمجموعة أكبر من لاعبي جولة مينا المنافسة في المرحلة الثانية، وهو ما يعكس قوة الجولة ودورها المتنامي في إعداد اللاعبين للمنافسة على أعلى المستويات الاحترافية.

ويُعد هذا التطور محطة جديدة في المسار الذي عملت جولة مينا على ترسيخه، لتوفير طريق واضح ومنظم أمام لاعبيها المتميزين للانتقال من جولة مينا إلى جولة دي بي ورلد. كما يجسد رؤية مجلس إدارة جولة مينا للجولف، الذي يضم كيث ووترز، رئيس مجلس الإدارة والمفوض، واللواء عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجولف، ودونا بينتون، المستثمرة الرئيسية في الجولة.

ومن المقرر فتح باب التسجيل للمدرسة التأهيلية لجولة دي بي ورلد خلال الأسابيع المقبلة.