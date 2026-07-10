العين يتوصل إلى اتفاق مبدئي لضم اليوناني جورجيوس

أعلن نادي العين، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي كروز أزول المكسيكي لشراء عقد المهاجم اليوناني جورجيوس جياكوماكيس، تمهيداً لانضمامه إلى صفوف «الزعيم» خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يصل جياكوماكيس (32 عاماً) إلى الدولة خلال الأيام المقبلة لإجراء الفحوص الطبية، ثم استكمال إجراءات التعاقد الرسمية، فيما وجّه نادي العين الشكر إلى إدارة كروز أزول على تعاونها واحترافيتها خلال المفاوضات.

ويُعد جياكوماكيس ثاني لاعب يوناني مهاجم يرتدي قميص العين، بعد مواطنه ماركوس بيرغ، الذي انضم إلى الفريق، في صيف 2017، قادماً من باناثينايكوس اليوناني، وشارك مع «البنفسجي» في 60 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 46 هدفاً، وصنع 12 هدفاً، قبل أن يغادر الفريق في 2019، ويعلن اعتزاله كرة القدم في 2023.

وكان جياكوماكيس قد لعب الموسم الماضي معاراً إلى باوك اليوناني، حيث خاض 36 مباراة، سجل خلالها 15 هدفاً، وصنع هدفين.

وتأتي هذه الصفقة ضمن خطة العين لتقوية خط الهجوم، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.