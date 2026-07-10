«دبي البحري» ينظّم المخيم الصيفي للإبحار الشراعي الحديث

أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات المخيم الصيفي للإبحار الشراعي الحديث 2026، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات، حيث يتم تدريب الناشئين على رياضة الشراع الحديث، ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى تطوير الرياضات البحرية، وتوسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب.

ويستهدف برنامج المخيم، الذي تقام فعالياته على شاطئ بولغاري في دبي، الأطفال والناشئين من عمر ست سنوات حتى أقل من 15 عاماً، ويسهم وفق نهج النادي في توفير بيئة رياضية وتعليمية شاملة، تتيح لجميع أفراد المجتمع فرصة ممارسة رياضة الشراع الحديث، والتعرف إلى واحدة من أهم الرياضات المرتبطة بتاريخ الإمارات وإرثها البحري العريق.

وتتواصل المرحلة الأولى من البرنامج حتى 30 يوليو الجاري، بحيث تقام الأربعاء والخميس من كل أسبوع، من خلال مجموعتين تدريبيتين الأولى من الساعة 7:00 إلى 8:00 صباحاً، والثانية من الساعة 9:00 إلى 10:00 صباحاً.

ويركز المستوى الأول من البرنامج على تزويد المشاركين بالأساسيات الفنية لرياضة الشراع الحديث، من خلال التعرف إلى أجزاء القارب الشراعي ومكوناته، وطرق تجهيزه للإبحار، واستخدام معدات السلامة، وآليات الجلوس الصحيحة داخل القارب، وأساليب التحكم والتوجيه والمناورة وتغيير الاتجاهات، إلى جانب تنمية الثقة بالنفس، وغيرها من المهارات.