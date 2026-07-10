مجلس دبي الرياضي يطلق برنامج «مؤهّل» لاعتماد المدربين في القطاعين الحكومي والخاص

أعلن مجلس دبي الرياضي ومجموعة «داتا فلو»، خلال مؤتمر صحافي، عُقد أمس، عن إطلاق برنامج «مؤهّل»، لاعتماد المدربين العاملين في القطاع الرياضي الحكومي والخاص بدبي، من خلال آلية التحقق من المصدر الأساسي، ويهدف البرنامج إلى ترسيخ معيار جديد للثقة والشفافية، وتعزيز الحوكمة في المنظومة الرياضية لإمارة دبي، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الاتحادات الرياضية المحلية والدولية.

ووفقاً لبيان من مجلس دبي الرياضي، فإنه «للمرة الأولى، سيخضع جميع الكوادر الرياضية العاملة في الاتحادات والأكاديميات ومرافق اللياقة البدنية المسجّلة في دبي لمرجعية موحدة وموثّقة، حيث يتم التحقق من الشهادات المهنية، والسجلات التعليمية، وتراخيص العمل، وسجلات التوظيف مباشرة من جهات إصدارها الأصلية».

وأضاف البيان «يسهم برنامج (مؤهّل) في تحقيق هذه الرؤية من خلال تطوير منظومة متكاملة لاعتماد وتنظيم المحترفين الرياضيين، ورفع نسب التزام الأكاديميات والكوادر الفنية بالمعايير العالمية إلى 100% بحلول عام 2033».

كما يعكس اسم «مؤهّل» جوهر هذا الإطار التنظيمي، إذ يضمن استيفاء كل عامل في المنظومة الرياضية بدبي لمعايير ومؤهلات موثّقة ومعترف بها دولياً.

وقال مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، علي عمر، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مجمع حمدان الرياضي: «إن إطلاق (مؤهّل) يمثل ركيزة جوهرية لترسيخ التميز المؤسسي، وضمان جودة الكفاءات الفنية والتدريبية العاملة في قطاعنا الرياضي، بما يتماشى مع خطة دبي للرياضة 2033، ونسعى من خلال هذا البرنامج، وبالتعاون مع شركائنا والاتحادات الرياضية، إلى توفير بيئة رياضية آمنة ومحترفة، تحمي الرياضيين والمؤسسات، وتصقل مواهب المستقبل وفق أرقى المعايير الدولية».

من جانبه، صرّح سونيل كومار، من شركة «داتا فلو»، قائلاً: «يسعدنا الشراكة مع مجلس دبي الرياضي لتقديم البنية التحتية الرقمية المتطورة والسجل المركزي الذي يضمن الكفاءة التشغيلية لبرنامج مؤهّل، وإن الاعتماد على تقنية التحقق من المصدر الأساسي يلغي تماماً الاعتماد على النسخ أو الإقرارات الذاتية، ما يمنح الهيئات والاتحادات الرياضية في دبي قاعدة بيانات مركزية ومحدثة، ومستوى غير مسبوق من الموثوقية والاطمئنان بشأن كفاءة وجاهزية الكوادر العاملة لديها».

وسيتم تسجيل جميع الكوادر التي يتم التحقق من وثائقها في سجل مركزي متاح للاتحادات الـ53 المسجّلة في دبي، والأكاديميات، ومشغّلي مرافق اللياقة البدنية عبر منصة TrueProfile.io. وتتميز هذه العملية بأنها تُنجز مرة واحدة فقط لكل شهادة، دون الحاجة لإعادة تقديمها مستقبلاً.

يذكر أن البرنامج سيبدأ تطبيقه إلزامياً في مرحلته الحالية على مدربي اللياقة البدنية، والمدربين الشخصيين، ومشغّلي مرافق اللياقة البدنية، على أن يتوسع لاحقاً وفق خريطة طريق واضحة، ليشمل كامل المنظومة الرياضية في الإمارة، بمن في ذلك معلمو التربية الرياضية، والمدربون، والعاملون في الأندية الرياضية، والرياضيون، والعاملون في تنظيم الفعاليات الرياضية.

كما يشمل الإطار مستويات إضافية من الرقابة، تتضمن فحص الخلفيات والسجل الجنائي عبر خدمة CrossCheck، ومراجعة البصمة الرقمية، وتقييم أصالة الوثائق عبر منصة «داتا فلو».

. «البرنامج» سيشمل معلمي التربية الرياضية، والمدربين، والعاملين في الأندية الرياضية.