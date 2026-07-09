بشعار غودولفين.. "ريبلز رومانس" يعلن الانتصار الـ22 ويحلق في مهرجان "جولاي كب"

عزز الجواد "ريبلرز رومانس" مكانته كأكثر جياد فريق "غودولفين" العالمي تحقيقاً للانتصارات، بإضافته الفوز الـ 22 في مسيرته، عقب فوزه بلقب سباق "برينسيس أوف ويلز ستيكس" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية "جروب2" لمسافة 2400 متر عشبي، اليوم الخميس، في الشوط الرابع والرئيس في افتتاح مهرجان "جولاي كب" المقام حتى السبت المقبل على مضمار "نيوماركت" البريطاني العريق.

وواصلت جياد فريق "غودولفين" وضع بصمتها على سباق اليوم الافتتاحي للمهرجان، بتتويج الجواد "إنر سيتي بلوز" بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بلقب الشوط الثاني سباق "مملكة البحرين جولاي ستيكس" المخصص لخيول عمر السنتين للفئة الثانية "جروب2" لمسافة السرعة 1200 متر عشب.

وأضاف "ريبلز رومانس" البالغ من العمر 8 سنوات، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، الانتصار الـ 17 له في سباقات التصنيف الرفيع، في مسيرة عالمية تضم إنجازات لافتة في كبرى السباقات حول العالم، من ضمنها تسع ألقابٍ على صعيد سباقات الفئة الأولى "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، بما فيها ثنائية تاريخية بلقب سباق "بريدز كب تيرف" الكلاسيكي وحققها عامي 2022 و2024.

وعرف الفارس وليام بيوك، كيفية قيادة "ريبلز رومانس" للبقاء على مقربة من جياد المقدمة خلال المراحل الأولى من عمر الشوط الرئيس، قبل إطلاق العنان لقدراته في المراحل الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين و27 ثانية و83 جزء من الثانية، بفارق نصف طول عن زميله في فريق "غودولفين" الجواد "أرابيان كراون" الذي قاده الفارس جيمس دويل للحلول بالمركز الثاني، وذهب المركز الثالث للجواد البريطاني "ألميريك" بإشراف المدرب اندرو بولدينغ وقيادة الفارس أوشين مورفي.