اعتماد الأندية المشاركة في دوري أبطال الخليج لموسم 2026-2027

اعتمد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قائمة الأندية المشاركة في النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027، والتي تنطلق منافساتها في 13 أكتوبر 2026، وتستمر حتى 30 أبريل 2027، بمشاركة 12 ناديا يمثلون الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وقال اتحاد كأس الخليج العربي في بيان اليوم الخميس إن النسخة الثالثة تشهد أكبر مشاركة في تاريخ الدوري منذ انطلاقته، بعد قرار زيادة عدد الأندية من ثمانية إلى 12 ناديًا، في خطوة تعكس تطور الدوري وتوسع قاعدة المشاركة بين الاتحادات الأعضاء، بما يسهم في رفع المستوى التنافسي وتعزيز مكانة المسابقة على مستوى المنطقة.

وجرى اختيار الأندية المشاركة وفقًا للوائح البطولة، واستنادًا إلى نتائجها في مسابقات الدوري المحلية، إلى جانب تصنيف الاتحادات الوطنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية للموسم 2026-2027. وبناءً على ذلك، حصلت اتحادات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق على مقعدين لكل اتحاد، فيما مُنح كل من سلطنة عُمان والبحرين والكويت واليمن مقعدًا واحدًا.

قائمة الأندية المشاركة

• الإمارات: النصر وعجمان.

• السعودية: الاتفاق ونيوم.

• قطر: الدحيل وقطر.

• العراق: أربيل والزوراء.

• عُمان: الشباب.

• البحرين: الرفاع.

• الكويت: كاظمة.

• اليمن: شعب حضرموت.

استعدادات فنية وتنظيمية

ويهدف الإعلان عن قائمة الأندية المشاركة في هذا التوقيت إلى إتاحة الوقت الكافي أمام الأندية والاتحادات الوطنية لاستكمال استعداداتها الفنية والتنظيمية قبل انطلاق منافسات الدوري، بما يعزز جاهزية الفرق ويُسهم في رفع جودة المنافسة.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد اعتمد، زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة اعتبارًا من النسخة الثالثة، وتم تحديد تاريخ التاسع من سبتمبر المقبل موعدًا لإجراء مراسم قرعة الدوري.

يُذكر أن نادي دهوك العراقي توج بلقب النسخة الأولى من الدوري، فيما أحرز نادي الريان القطري لقب النسخة الثانية.

