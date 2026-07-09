بطولة الإمارات الفردية للشطرنج تدخل مراحل الحسم

دخلت بطولة الإمارات الفردية المفتوحة للشطرنج، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج ويستضيفها نادي دبي للشطرنج والثقافة، مراحلها الحاسمة، بعدما أسدل الستار على منافسات فئتَي تحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث، فيما تتواصل منافسات بطولتَي الرجال والسيدات مع تبقي ثلاث جولات على الختام.

وفي بطولة السيدات، اقتربت روضة السركال، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، من التتويج باللقب، بعدما واصلت سلسلة انتصاراتها ورفعت رصيدها إلى 6 نقاط من 6 جولات، متقدمة بفارق نقطة ونصف النقطة عن الشقيقتين عهود عيسى وعنود عيسى، لاعبتَي نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ولكل منهما 4.5 نقطة. وتتقاسم المركز الرابع أربع لاعبات برصيد 4 نقاط، هن: وافية درويش، وآمنة صقر، وموزة الشامسي، ومريم القبيسي.

وفي بطولة الرجال المفتوحة، بقي الصراع على اللقب مفتوحاً مع نهاية الجولة السادسة، بعدما تقاسم أحمد فريد، لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، وعمران الحوسني، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وسافين سفرالله خان، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، صدارة الترتيب برصيد 5 نقاط لكل منهم. ويلاحقهم ستة لاعبين بفارق نصف نقطة فقط، لتبقى المنافسة مفتوحة قبل الجولات الثلاث الأخيرة من البطولة.

وتوج سيف آل علي، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بلقب فئة تحت 8 سنوات للأولاد، بعدما تصدر الترتيب برصيد 7.5 نقطة من أصل 9 جولات. وجاء حامد الفيلي، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متقدماً على مايد بامطرف بفارق كسر التعادل، بينما تقاسم المركز الرابع كل من منصور المرزوقي، وهزاع الحوسني، وحمدان الزعابي، وبدر الكمالي، برصيد 6 نقاط.

وفي منافسات تحت 10 سنوات للأولاد، أحرز محمد المعيني، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، اللقب بعدما جمع 8.5 نقطة من 9 مباريات، وحل حامد زايد الديماسي ثانياً برصيد 7.5 نقطة، فيما جاء سيف العبدولي، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ثالثاً برصيد 7 نقاط. وشهدت البطولة تقارباً كبيراً في المستوى، بعدما تساوى تسعة لاعبين في المراكز من الرابع إلى الثاني عشر، برصيد 6 نقاط.

أما منافسات تحت 10 سنوات للإناث، فقد شهدت تفوق جوليزادة أسينا، لاعبة نادي كلباء، التي حسمت اللقب بالعلامة الكاملة، محققة 9 نقاط من 9 مباريات، بينما جاءت حفصة عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة، وحلت زميلتها مريم النعيمي ثالثة برصيد 6.5 نقطة.