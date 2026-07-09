ربا حيلاني: معسكر منتخب الدراجات في سويسرا محطة لإعداد المواهب الوطنية

أكدت مدربة المنتخب الوطني الإماراتي للدراجات، ربا حيلاني، أن معسكر المنتخب، - المقام بمقر الاتحاد الدولي للدراجات UCI في سويسرا، ضمن برنامج «مسار البطل الرياضي» - يمثل محطة مهمة في إعداد المواهب الوطنية وصقل قدراتها وفق أعلى المعايير العالمية، مشيرة إلى أن المعسكر يستمر لمدة شهرين.

وقالت حيلاني لـ«الإمارات اليوم»: «إن البرنامج يمنح الدراجين فرصة استثنائية للتدرب في بيئة احترافية، والاحتكاك بمدارس تدريبية مختلفة، إلى جانب المشاركة في سباقات قوية تسهم في تطوير الجوانب الفنية والبدنية والذهنية للاعبين».

وأضافت: «نحرص على استثمار كل يوم في المعسكر لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للاعبين، سواء من خلال الحصص التدريبية أو الاحتكاك المباشر مع دراجين من مستويات متقدمة، لأن الهدف إعداد جيل قادر على المنافسة وتمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة في البطولات المقبلة».

وأشارت حيلاني إلى أن لاعب المنتخب فلاح النعيمي شارك في سباق الكريتيريوم المسائي الذي أقيم في سويسرا، وحقق المركز الثاني في سباق امتد لمسافة 42 كيلومتراً، عبر مضمار دائري يبلغ طول اللفة الواحدة فيه 1200 متر، وبمشاركة نحو 50 متسابقاً.

وتابعت: «هذه المشاركات تمنح لاعبينا خبرات مهمة لا يمكن الحصول عليها من التدريبات فقط، خصوصاً أن الاحتكاك الخارجي عنصر أساسي في تطوير الدراجين الشباب، ونتيجة فلاح النعيمي تعكس التطور الذي يحققه اللاعبون من خلال البرنامج».

ويضم وفد المنتخب في المعسكر كلاً من فلاح النعيمي، وسلطان سعود الحمادي، وعفراء المجر، برفقة المدربة ربا حيلاني، ضمن برنامج تدريبي متكامل يهدف إلى تطوير القدرات الفنية وصقل المواهب الوطنية.

وأكدت حيلاني أن التزام اللاعبين وروحهم العالية يعكسان رغبتهم في التطور، وتمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة، مشيرة إلى أن مثل هذه البرامج تشكل خطوة مهمة في إعداد جيل قادر على تحقيق الإنجازات مستقبلاً.