شباب الأهلي والشارقة يبدآن «رحلة الموسم الكروي» اليوم

تتواصل مغادرة أندية دوري المحترفين لكرة القدم إلى معسكراتها الخارجية استعداداً للموسم الجديد، إذ تدخل الأندية تباعاً المرحلة الأهم من برامجها الإعدادية، التي تتضمن تدريبات مكثفة وسلسلة من المباريات الودية، لرفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد، وتغادر بعثة شباب الأهلي، اليوم، إلى النمسا لإقامة معسكرها الخارجي، الذي يستمر إلى الثاني من أغسطس المقبل، ويعد الأول للفريق تحت قيادة مدربه الجديد، البرازيلي أندريه جاردين.

وتتوجه بعثة الشارقة اليوم إلى سلوفينيا، حيث يخوض الفريق معسكراً يمتد إلى الأول من أغسطس المقبل، تتخلله خمس مباريات ودية.

ويغادر النصر، غداً، إلى النمسا لبدء معسكره الخارجي، الذي يستمر إلى 30 يوليو الجاري، ويتضمن أربع مباريات ودية، ويقام على مرحلتين، الأولى في مدينة باد تاتسمانسدورف حتى 21 يوليو، والثانية في مدينة فوسندورف إلى نهاية المعسكر.

وفي اليوم ذاته، تتوجه بعثة خورفكان إلى تركيا لإقامة معسكرها الخارجي، الذي يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية، بينما يشد كلباء الرحال، بعد غد، إلى سلوفينيا، حيث يخوض أربع مباريات تجريبية ضمن برنامج الإعداد.

ويبدأ عجمان المرحلة الخارجية من تحضيراته، الإثنين المقبل، بالسفر إلى صربيا لإقامة معسكر يمتد 19 يوماً، يتخلله عدد من المباريات الودية، قبل العودة إلى الدولة في 31 يوليو الجاري، فيما يغادر الظفرة، الثلاثاء المقبل، إلى سلوفينيا، حيث يقيم معسكراً يستمر إلى الثاني من أغسطس، ويخوض خلاله أربع مباريات ودية.

أما العين، بطل الثنائية المحلية، فيتوجه، الخميس المقبل، إلى المغرب، لإقامة المرحلة الأولى من معسكره الخارجي، قبل الانتقال إلى إسبانيا في 27 يوليو الجاري لاستكمال المرحلة الثانية، التي تتضمن خوض خمس مباريات ودية أمام فرق أوروبية، في إطار برنامج إعداد طموح للموسم الجديد.

وفي المقابل، دشّنت خمسة أندية بالفعل معسكراتها الخارجية، إذ وصل الوحدة، بطل كأس رابطة المحترفين، إلى ألمانيا، وبدأ برنامجه الإعدادي، فيما افتتح بني ياس معسكره في هولندا، بينما بدأ الوصل تحضيراته في هولندا بعد إنهاء المرحلة الأولى من الإعداد في دبي.

كما دخل الجزيرة مرحلة المباريات الودية في معسكره المقام في هولندا، حيث سيخوض ست مباريات تجريبية خلال الشهر الجاري، وفي حين اختار حتا صربيا، فإن يونايتد قرر إقامة معسكره في لاتفيا.