حكم مباراة مصر والأرجنتين أدار مباراتين في الإمارات الموسم الماضي

أثارت القرارات التحكيمية للحكم الدولي الفرنسي فرانسوا ليتكسير، الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، جدلًا واسعًا، عقب فوز المنتخب الأرجنتيني 3-2 بعد عودته من تأخره بهدفين دون رد.

وتركزت اعتراضات المنتخب المصري على قرار إلغاء هدف «زيكو» في الدقيقة 58 بداعي وجود مخالفة قبل التسجيل، وهو القرار الذي اعتبره الجانب المصري مؤثرًا في حرمان «الفراعنة» من تحقيق أول تأهل في تاريخهم إلى الدور ربع النهائي.

وكشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» عبر الموقع الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، أن ليتكسير أدار مباراتين في المسابقات المحلية خلال موسم 2025-2026، الأولى جمعت الوصل والجزيرة ضمن الجولة 13 من دوري المحترفين وانتهت بفوز الوصل 1-0، والثانية بين النصر والعين في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وحسمها العين بثلاثية نظيفة.

وخلال مباراتي الوصل والجزيرة، والنصر والعين، أشهر ليتكسير 11 بطاقة صفراء دون بطاقات حمراء. وفي مواجهة مصر والأرجنتين، التي انتهت بفوز الأرجنتين 3-2، أشهر الحكم 5 بطاقات صفراء للاعبي مصر، إلى جانب بطاقة حمراء لسعفان الصغير مدرب حراس المرمى، وبطاقتين صفراوين لحسام حسن وهيثم حسن وفق الاحتجاجات التي أعقبت اللقاء.

وتعد مواجهة مصر والأرجنتين الظهور الثالث لليتكسير في كأس العالم 2026، بعدما سبق له إدارة مباراتي الإكوادور وكوت ديفوار، والسعودية والرأس الأخضر.