الكاميروني بابا بيلو «عيناوي»

أعلن نادي العين رسمياً تعاقده مع المهاجم الكاميروني الشاب بابا بيلو إيلو، قادماً من نادي نهضة بركان المغربي، ليبدأ مرحلة جديدة في قيادة هجوم «الزعيم» خلفاً للمهاجم التوغولي لابا كودجو، الذي انتهى مشواره مع الفريق بانتهاء عقده.

وكشف النادي عن الصفقة عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، رحب خلاله بالوافد الجديد، من دون الكشف عن مدة التعاقد، فيما علمت «الإمارات اليوم» من مصادرها أن العقد يمتد لأربعة مواسم.

وأعرب إيلو، في رسالة مصورة، عن سعادته الكبيرة بارتداء قميص العين، متعهداً بتقديم كل ما لديه لإسعاد الجماهير والمساهمة في تحقيق تطلعات النادي خلال المرحلة المقبلة.

وقال المهاجم الكاميروني: «منذ اللحظة الأولى التي تواصل معي فيها مسؤولو نادي العين، لم أتردد إطلاقاً، وقلت إنني سأنتقل إلى هناك مباشرة، لأن العين هو أفضل نادٍ، باختصار هو الأفضل، وهو نادٍ يحلم كل لاعب بارتداء شعاره، كما أنه يمتلك طموحات كبيرة، وأتطلع إلى تقديم أفضل ما لدي مع الفريق».

ويأتي التعاقد مع بابا بيلو، البالغ من العمر 21 عاماً، ضمن استراتيجية العين لتجديد دماء خط الهجوم، بعدما أسدل الستار على مسيرة لابا كودجو، الهداف التاريخي للنادي في دوري أدنوك للمحترفين، الذي سجل 142 هدفاً بقميص «الزعيم».