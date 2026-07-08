الشارقة يضم البرازيلي آغنير مورا.. رابع صفقات «الملك» للموسم الجديد

أعلن نادي الشارقة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» تعاقده مع صانع الألعاب البرازيلي آغنير مورا، قادمًا من نادي فلومينينسي البرازيلي، بعقد يمتد لموسمين، وذلك ضمن فئة اللاعب المقيم.

ويعد مورا رابع صفقات الشارقة لتدعيم صفوف الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد، بعد التعاقدات التي أبرمها النادي مؤخرًا مع مدافع منتخب الرأس الأخضر ديني بورغيس، والبرازيلي جوليمار جونيور، والكونغولي شالرز بيكيل.

وتغادر بعثة الشارقة غدًا الخميس إلى سلوفينيا، لإقامة معسكر إعداد خارجي يستمر حتى 30 يوليو الجاري، ضمن برنامج تجهيز الفريق للموسم المقبل.