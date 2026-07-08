العين يودع هدافه لابا كودجو.. ويستعد للإعلان عن خليفته

أعلن نادي العين رسمياً رحيل مهاجمه التوغولي لابا كودجو، بعد انتهاء عقده، ليُسدل الستار على واحدة من أنجح التجارب الهجومية في تاريخ الفريق، فيما علمت «الإمارات اليوم» أن النادي يستعد خلال الساعات المقبلة للإعلان عن التعاقد مع المهاجم الكاميروني الشاب بابا بيلو، ليكون أولى صفقاته الهجومية استعداداً للموسم الجديد.

وأكمل نادي العين جميع إجراءات التعاقد مع بابا بيلو، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بارتباط اللاعب بالنادي لمدة أربعة مواسم، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ويأتي التعاقد مع المهاجم الكاميروني ضمن خطة إدارة النادي لتدعيم الخط الأمامي بعناصر شابة، إذ حظي اللاعب، البالغ من العمر 21 عاماً، باهتمام مبكر من العين، الذي نجح في حسم الصفقة رغم وجود اهتمام من أكثر من نادٍ بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المنتظر أن يشكل بابا بيلو إضافة هجومية جديدة للفريق، إذ سينضم إلى الثنائي المغربي سفيان رحيمي وشقيقه الحسين رحيمي، ليمنح الجهاز الفني خيارات أكبر في الخط الأمامي خلال الموسم المقبل.

وفي المقابل، يطوي العين صفحة أحد أبرز نجومه في العقد الأخير، بعدما أعلن رسمياً رحيل لابا كودجو، الذي ترك بصمة استثنائية بقميص “الزعيم”، ودوّن اسمه في سجلات النادي كأحد أعظم مهاجميه.

ويعد لابا الهداف التاريخي للعين في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما سجل 142 هدفاً، وهو أعلى رصيد لأي لاعب في تاريخ النادي بالمسابقة، كما يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري، خلف علي مبخوت (228 هدفاً)، وسبستيان تيغالي (184 هدفاً)، وفابيو ليما (184 هدفاً).

وبرحيل الهداف التاريخي، يفتح العين صفحة جديدة مع المهاجم الكاميروني الواعد بابا بيلو، في خطوة تعكس توجه النادي نحو تجديد دماء خط الهجوم، والحفاظ على قدرته التنافسية محلياً وقارياً خلال المرحلة المقبلة.