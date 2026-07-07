فريق الإمارات يستعين بالمدرب الأردني جمال محمود لقيادة مشروع العودة إلى دوري المحترفين

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الإمارات أنهى اتفاقه مع المدرب الأردني جمال محمود لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى، في خطوة تعكس طموحات إدارة النادي بإعادة الفريق إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وجاء اختيار محمود بعد دراسة عدد من السير الذاتية، قبل الاستقرار على المدرب الذي يمتلك خبرة طويلة في الملاعب العربية، إذ من المنتظر وصوله إلى الدولة خلال الأيام المقبلة برفقة جهازه الفني المساعد، تمهيدًا لتوقيع العقود وبدء مهمته رسميًا، والإشراف على المرحلة الأخيرة من إعداد الفريق قبل انطلاق الموسم.

ويأتي تعاقد نادي الإمارات مع المدرب الأردني عقب انتهاء تجربته مع نادي الوحدات، حيث وجه محمود رسالة وداع إلى جماهير النادي عبر حسابه الرسمي، أكد خلالها أن علاقته بالوحدات ستبقى راسخة، مقدمًا شكره للإدارة واللاعبين والجماهير على الدعم الذي حظي به خلال فترة عمله.

ويُعد جمال محمود من أبرز المدربين في الكرة الأردنية خلال السنوات الأخيرة، إذ يمتلك مسيرة تدريبية تمتد لأكثر من 15 عامًا، قاد خلالها العديد من الأندية والمنتخبات، وحقق نجاحات جعلته من الأسماء البارزة على الساحة العربية.

وسبق لمحمود قيادة منتخب فلسطين، وحقق معه إنجازات على المستويين العربي والآسيوي، ما أسهم في ترشيحه لجائزة أفضل مدرب في آسيا عام 2014. كما تولى تدريب أندية الوحدات في أكثر من مناسبة، والحسين إربد الذي قاده للتتويج بلقب الدوري الأردني، إضافة إلى الرمثا وشباب الأردن والأهلي الأردني وسحاب والنصر الكويتي وهلال القدس.

وتراهن إدارة نادي الإمارات على خبرة المدرب الأردني وقدرته على بناء الفرق وإدارة المنافسات، لقيادة مشروع النادي خلال الموسم المقبل، في ظل المنافسة القوية المنتظرة في دوري الدرجة الأولى بين الأندية الطامحة إلى الصعود.

ومن المنتظر أن يبدأ جمال محمود مهمته عقب الإعلان الرسمي عن التعاقد، بالتنسيق مع إدارة النادي لاستكمال ملف التعاقدات ووضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الإعدادي، بهدف تجهيز الفريق لتحقيق الهدف الرئيس المتمثل في العودة إلى دوري المحترفين.