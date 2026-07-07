الهولندي بيتر فان دير فين مدرباً لمنتخب الشباب خلفاً لسليم عبد الرحمن

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم تعاقده مع المدرب الهولندي بيتر فان دير فين، لتولي مهمة تدريب منتخب الشباب تحت 20 عامًا، خلفًا للمدرب الوطني سليم عبد الرحمن.

ونشر اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «مرحبًا بيتر فان دير فين مدرب منتخب الشباب تحت 20 عامًا».

كما تقدم الاتحاد بالشكر إلى المدرب الوطني سليم عبد الرحمن على الفترة التي قضاها في قيادة منتخب الشباب، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.