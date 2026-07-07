«دبي لسباق الخيل» يعلن شراكة دولية مع «فاسيج - تيبتون» الأميركية

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن شراكة دولية مع «فاسيج - تيبتون»، دار مزادات الخيول الأصيلة الرائدة في أميركا الشمالية، في خطوة تجمع بين اثنتين من أبرز المؤسسات المؤثرة في رياضة سباقات الخيل، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وخلق فرص جديدة للملاك والمدربين والمربين ضمن صناعة سباقات الخيل العالمية.

وتسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز حضور «فاسيج-تيبتون» خلال مهرجان دبي لسباق الخيل لموسم 2026-2027، الذي يستضيفه مضمار «ميدان» العالمي، بما يدعم زيادة المشاركات الدولية، وتسهيل انتقال الخيول الأصيلة المتميزة بين أبرز مراكز سباقات الخيل، وتعزيز منظومة هذه الرياضة عالميًا.

وتأتي الشراكة امتدادًا لإرث دبي في سباقات الخيل والتزام الطرفين بالتميز، حيث تمثل خطوة مهمة في ترسيخ مكانة دبي مركزًا عالميًا لهذه الرياضة، من خلال ربط واحدة من أبرز شركات مزادات الخيول الأصيلة في العالم بأحد أهم مواسم السباقات الدولية.

كما ستوفر الشراكة فرصًا جديدة للملاك والمدربين الأميركيين للمشاركة في منافسات دبي، إلى جانب إتاحة وصول شركاء نادي دبي لسباق الخيل إلى أبرز مزادات الخيول الأصيلة في أميركا الشمالية.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، علي العلي: «تعزز هذه الشراكة العلاقة بين اثنين من أهم أسواق سباقات الخيل في العالم، وتوفر للملاك والمدربين لدينا فرصة للاطلاع على أفضل الخيول الأصيلة في أميركا الشمالية، كما تمنح خريجي برنامج (فاسيج-تيبتون) مسارًا واضحًا للمنافسة على أحد أكبر المسارح الدولية في هذه الرياضة من خلال مهرجان دبي لسباق الخيل وكأس دبي العالمي».

وأضاف: «مع استمرار نمو المشاركة الدولية، يظل تركيزنا منصبًا على خلق فرص قيمة تعزز مكانة دبي كوجهة تجمع أفضل الخيول والملاك والمدربين في العالم للتنافس».

من جانبه، قال رئيس شركة «فاسيج-تيبتون»، بويد براونينج: «أصبحت المنافسة الدولية معيارًا أساسيًا في سباقات الخيول الأصيلة، وقد رسخت دبي مكانتها كواحدة من أهم مراكز سباقات الخيل في العالم».

وأضاف: «يسعدنا إقامة هذه الشراكة مع نادي دبي لسباق الخيل، في إطار سعينا المستمر لتوسيع حضورنا في المنطقة وتعزيز علاقاتنا مع الملاك والمربين وخبراء سباقات الخيل الذين أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من صناعتنا. ونتطلع إلى الترحيب بشركائنا الجدد في مزاد ساراتوجا الشهير، الذي سيقام يومي 10 و11 أغسطس المقبل».

ويأتي الإعلان ضمن استراتيجية نادي دبي لسباق الخيل لتعزيز المشاركة العالمية في مهرجان دبي لسباق الخيل، الذي شهد في الموسم الماضي مشاركة 47 مدربًا دوليًا و130 حصانًا فائزًا من خمس دول مختلفة، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المهرجان.