الاتفاق يضم باسيلي.. ويشد الرحال إلى إيطاليا استعداداً للموسم الجديد

كشف المدير التنفيذي لنادي الاتفاق، البرتغالي ريكاردو بينتو، عن موعد ومكان إقامة المعسكر الخارجي للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى، مؤكداً أن البعثة ستغادر إلى إيطاليا في 12 يوليو الجاري.

وقال بينتو لـ«الإمارات اليوم» إن المعسكر سيقام في منطقة باردونيكيا، الواقعة بضواحي مدينة تورينو، ويستمر لمدة 14 يومًا، موضحًا أن البرنامج الإعدادي سيركز على رفع الجاهزية البدنية للاعبين، إلى جانب خوض عدد من المباريات الودية، بهدف تعزيز الانسجام بين عناصر الفريق قبل انطلاق الموسم.

وفي سياق متصل، أعلن نادي الاتفاق تعاقده مع لاعب الوسط الإيطالي دانييلي باسيلي بعقد يمتد لموسمين، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

ويتمتع باسيلي بخبرة كبيرة في الملاعب الإيطالية، بعدما سبق له تمثيل أندية تورينو وكالياري وكومو، وينتظر أن يشكل إضافة فنية لخط وسط الاتفاق، إلى جانب الثنائي البرازيلي كوستا والإيطالي ماريو بالوتيلي.