بني ياس يبدأ معسكر هولندا بصفقة صيفية وحيدة

تغادر بعثة فريق بني ياس لكرة القدم، غداً الأربعاء، إلى هولندا لإقامة المعسكر الخارجي، ضمن تحضيرات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الرياضي، في وقت لم يبرم فيه «السماوي» سوى صفقة واحدة حتى الآن.

ويستمر المعسكر لمدة 20 يوماً، وفق البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني دانيال إيسايلا، والذي يركز على رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب الوصول إلى أعلى درجات الانسجام قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويتضمن المعسكر عدداً من المباريات الودية، التي يسعى من خلالها الجهاز الفني إلى تقييم جاهزية اللاعبين، ومنح الفرصة لأكبر عدد من العناصر، فضلاً عن الوقوف على مدى استيعابهم للأفكار الفنية والخطط التكتيكية التي سيعتمد عليها الفريق خلال الموسم.

ويبدأ «السماوي» معسكره الخارجي بصفقة صيفية واحدة حتى الآن، بعدما تعاقد مع مهاجم العين محمد عوض الله على سبيل الإعارة، في خطوة تستهدف تعزيز القوة الهجومية للفريق، ومنح الجهاز الفني خيارات إضافية في الخط الأمامي.

وفي المقابل، فضلت إدارة النادي الحفاظ على الاستقرار الفني داخل الفريق، من خلال تجديد عقد قائد الفريق فواز عوانة لمدة موسم إضافي، إلى جانب تمديد عقد حارس المرمى محمد خلف للفترة نفسها، في إطار الحفاظ على العناصر الأساسية التي يعول عليها الفريق في الموسم المقبل.

وتسعى إدارة بني ياس إلى استثمار فترة الإعداد بالشكل الأمثل، أملاً في الظهور بصورة مميزة مع انطلاق المنافسات، وتحقيق نتائج تلبي طموحات النادي وجماهيره خلال الموسم الجديد.