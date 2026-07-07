النصر يودّع علي مبخوت ويبدأ مرحلة إعادة بناء الفريق

أعلنت شركة النصر لكرة القدم انتهاء مشوار ستة لاعبين مع الفريق، يتقدمهم الهداف التاريخي للكرة الإماراتية ومنتخب الإمارات، علي مبخوت، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة قائمة «العميد» استعدادًا لمنافسات موسم 2026-2027.

ووجّه النادي رسالة شكر إلى مبخوت، الذي انضم إلى صفوف النصر قبل موسمين، قبل أن يغيب عن الموسم الماضي بالكامل بسبب أدائه الخدمة الوطنية، بعدما قدّم مستويات جيدة خلال موسمه الأول مع الفريق.

ويُعد مبخوت أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة الإماراتية، إذ يتصدر قائمة هدافي منتخب الإمارات برصيد 85 هدفًا، كما يحمل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلًا في مسابقات الأندية المحلية، بعدما أحرز أكثر من 270 هدفًا خلال مسيرته.

وشملت قائمة الراحلين أيضًا قائد الفريق الصربي لوكا ميليفوييفيتش، والمغربي مروان أزركان، والإيفواري شيكنا دومبيا، والتركي سردار ساعاتشي، وحارس المرمى عبدالله التميمي. وتقدّم النادي بالشكر إلى جميع اللاعبين على ما قدموه خلال فترة تمثيلهم لـ«العميد»، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة.